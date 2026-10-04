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Nacional

Dan último adiós a la maestra Nedi

La mujer murió a manos de dos hermanos en escuela de Torreón

Por El Universal

Octubre 04, 2026 03:00 a.m.
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Dan último adiós a la maestra Nedi
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      Torreón, Coah.- Bajo un cielo grisáceo y escoltado por dos de sus hijos, el señor Nevárez lanzó una rosa blanca al féretro de su hija Nedi Edit Nevárez González, la subdirectora de la Secundaria General 13 del ejido La Unión de Torreón, Coahuila, quien fue asesinada el pasado jueves cuando dos hermanos entraran a atacar al plantel.

      En el panteón Jardines del Parque de Torreón, decenas de personas dieron el último adiós al cuerpo de la maestra, considerada por muchos como una heroína. Después de que el papá de la maestra lanzara la rosa blanca, siguieron los hermanos y el único hijo de la maestra. La mamá de Nedi Edit no pudo estar en el sepelio, pues se encuentra hospitalizada por una enfermedad.

      Durante el entierro, los presentes aplaudieron en una ocasión mientras se brindaban las últimas palabras. En algún momento, los familiares más cercanos rodearon el ataúd para despedirse de Nedi Edit, de 57 años, una de cinco hermanos y hermanas en la familia.

      La subdirectora estaba a dos años de jubilarse y había tenido un recorrido por distintas escuelas, entre ellas las secundarias 3 y la 11.

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      "La maestra Nedi Edit Nevárez González fue una excelente maestra de Español, fue una de las maestras que me inspiró para ser docente, nunca lo supo, pero le tenía yo mucha admiración... tengo muchas ganas de llorar, me duele y me puede tanto lo que sucedió, no es justo, era una excelente maestra", escribió Diana Castillo en Facebook.

      Antes del entierro se ofreció una ceremonia religiosa en la funeraria Gayosso. Allí la recordaron como una mujer inteligente, risueña, buena compañera y amiga.

      Las autoridades de Coahuila, a través de la Secretaría de Educación, confirmaron que Romina, una de las cuatro personas lesionadas en el ataque, fue dada de alta. Mientras que las otras tres, incluido el estudiante de 13 años, siguen en observación y control médico.

      Romina había presentado una herida en el cuello a causa de las armas blancas y fue dada de alta para continuar su recuperación en casa.

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