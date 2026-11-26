Debe SpaceX cumplir reglas ambientales
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REYNOSA, Tamps..- El Gobernador Américo Villarreal Anaya destacó el trabajo binacional con Estados Unidos, pero pidió, que las mismas condiciones que se exigen en el vecino país en cuestión de seguridad y protección medio ambiente a las empresas que realizan lanzamientos de cohetes, se brinden también a Tamaulipas.
Esto, luego de la gran cantidad de basura espacial que la empresa SpaceX deja en el mar mexicano específicamente en Playa Bagdad, en Matamoros, Tamaulipas donde incluso, se ha registrado la muerte de delfines y tortugas, así como de daños a viviendas y la reducción de un 60% en especies marinas, que afecta a pescadores locales.
Villarreal Anaya indicó que trabaja de la mano con las Secretarías de Relaciones Exteriores, Economía, Medio Ambiente las cuales, brindan apoyo no sólo al realizar recorridos en la playa, sino también para mediar con dependencias homólogas en EU.
"Seguimos trabajando de manera binacional donde nos apoyan para que las mismas condiciones que piden en EU en cuestión de seguridad y protección medio ambiente que exigen a empresas con este tipo de lanzamientos, sean las mismas que nos brinden a nosotros en Tamaulipas".
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