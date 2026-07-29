"Nadie le compra más a EU que México", responde Ebrard a dichos de Trump

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Luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que "no le importa" el T-MEC y que México y Canadá son los que lo "necesitan", Marcelo Ebrard Casaubón, secretario de Economía, señaló que México es el país con el mejor tratado y es el cliente número uno del país vecino.

"Acaba de estar el embajador (Jamieson) Greer en México, estamos trabajando muy de cerca con su equipo. Las decisiones que se tomaron la semana pasada si lo ves en el cuadro general de países, México tiene el mejor trato, lo cual también explica porqué ha crecido nuestra exportación a Estados Unidos. Entonces, la realidad de lo que estamos trabajando es esa", dijo.

Durante la conferencia matutina de este miércoles 29 de julio, el funcionario fue cuestionado sobre las declaraciones del mandatario estadounidense, quien ayer expresó que no le importa el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá y que "realmente" no quiere renovarlo y preferiría ser independiente.

"México es el cliente número uno de Estados Unidos, nadie le compra más a Estados Unidos que México. Si sumas a China, Alemania y Japón, nosotros compramos más a Estados Unidos. Somos el cliente número uno. Entonces, por eso hemos buscado mantener esa relación", respondió Ebrard Casaubón.

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Y agregó que "la presidenta nos hizo favor de recibir al embajador y directamente está conduciendo estas decisiones comerciales. Y bueno, el resultado está a la vista. (...) Hay muchas cosas, vamos a ver qué sucede en los próximos meses, pero hoy por hoy vamos bien", aseguró esta mañana en Palacio Nacional.

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Respecto a nuevos aranceles impuestos por Donald Trump, el secretario de Economía informó que la siguiente ronda de conversaciones con Estados Unidos es la primera semana de septiembre y buscará una buena relación entre México y el resto de los países.

"Porque lo que queremos lograr es que la posición de México siempre sea preferencial respecto a cualquier otro país (...) Entonces, por eso se colocó la ronda la primera semana de septiembre, con el propósito ya de abordar o aterrizar, observar muchos acuerdos con Estados Unidos, pero ya teniendo nosotros, claro, cuál es el panorama de los demás países. Vamos a ver qué decisiones toman", dijo.