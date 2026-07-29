Intentan secuestrar a Karely Ruiz en Nuevo León

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La influencer y creadora de contenido Karely Ruiz habría sido víctima de un presunto intento de secuestro durante la madrugada de este miércoles, luego de que un grupo de hombres armados intentara ingresar a su domicilio ubicado en el municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades, los hechos ocurrieron alrededor de las 4:00 de la mañana en una vivienda localizada en la colonia Las Puentes, donde un número aún no determinado de sujetos habría intentado forzar el acceso a la propiedad.

Las investigaciones preliminares señalan que los individuos, quienes portaban armas de fuego y llevaban el rostro cubierto, no lograron ingresar al inmueble y abandonaron el lugar antes de concretar el ataque.

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Al percatarse de lo ocurrido, Karely Ruiz y su familia solicitaron apoyo a través del número de emergencias 911. Se presume que la pronta movilización de elementos de la Policía Municipal provocó que los agresores escaparan.

Tras el reporte, la vivienda quedó bajo resguardo de las autoridades municipales, mientras personal de Servicios Periciales y agentes de investigación realizan las diligencias correspondientes para recabar evidencias que permitan esclarecer lo sucedido e identificar a los responsables.

Hasta el momento no se han reportado personas lesionadas ni detenidos por estos hechos. Tampoco se ha informado oficialmente sobre el móvil del ataque, por lo que la Fiscalía continuará con las investigaciones para determinar si efectivamente se trató de un intento de privación ilegal de la libertad o de otro delito.