Asaltan y golpean a Karely Ruiz en su vivienda

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

La influencer Karely Ruiz y su pareja fueron asaltados durante la madrugada de este miércoles al interior de su vivienda en la colonia Las Puentes, en San Nicolás de los Garza, Nuevo León.

Asalto en vivienda de Karely Ruiz en San Nicolás

Los primeros reportes indican que varios hombres armados irrumpieron en el inmueble, golpearon a ambas víctimas y sustrajeron joyería valuada en alrededor de 200 mil pesos. La Fiscalía estatal ya inició las investigaciones por estos hechos.

La llamada de auxilio se recibió cerca de las 4:00 de la mañana, por lo que policías municipales acudieron a un domicilio ubicado en las inmediaciones de las calles Sierra de Segura y Sierra de Altamira.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Detalles confirmados del asalto y resistencia de las víctimas

Al llegar, los oficiales encontraron únicamente a la pareja afectada, ya que los agresores habían abandonado el lugar.

De acuerdo con versiones obtenidas en el sitio, el grupo de delincuentes ingresó mientras los ocupantes de la casa dormían.

Además del robo, una de las líneas de investigación apunta a que los responsables habrían intentado llevarse por la fuerza a la creadora de contenido, aunque esa versión aún no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades.

Durante la agresión, la pareja opuso resistencia, lo que derivó en un enfrentamiento con los asaltantes. Como resultado, ambos fueron golpeados antes de que los responsables escaparan con diversas alhajas y otros objetos de valor.

Los ruidos provenientes de la vivienda alertaron a habitantes del sector, quienes solicitaron la intervención de las autoridades a través del número de emergencias.

En el inmueble también se encontraba una menor de edad, quien permaneció en una habitación durante el asalto.

Horas más tarde, agentes de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León se hicieron cargo de las indagatorias.

Peritos especializados procesaron la escena para buscar huellas, evidencias y cualquier otro indicio que permita establecer la forma en que ocurrió el ataque e identificar a los responsables.

Hasta el momento no se han reportado personas detenidas.