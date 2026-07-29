Muere conductor en choque de motos en la ´57

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Un motociclista perdió la vida de manera trágica al ser chocado por otra motocicleta cuando esperaba el semáforo en la lateral de la carretera a México y el puente Colorines, sufrió fuertes lesiones que le causaron la muerte de manera casi inmediata.

El hecho tuvo lugar cerca de las dos de la tarde de este martes, cuando el ahora occiso circulaba por la lateral de la mencionada carretera en dirección al distribuidor Juárez.

Cuando arribó al semáforo del puente Colorines, en la colonia Prados Glorieta, detuvo su marcha debido a que estaba la luz roja pero en eso fue impactado de manera violenta en la parte trasera por otra motocicleta, siendo proyectado al piso golpeándose en varias partes del cuerpo.

Testigos llamaron a los cuerpos de emergencia y al sitio arribaron paramédicos de la Cruz Roja, quienes atendieron al motociclista y determinaron que ya había fallecido a causa de las heridas que presentaba.

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El otro motociclista también fue atendido por los socorristas, presentaba algunas lesiones menores pero al parecer no requería traslado al hospital, siendo detenido por agentes de la Policía Vial Municipal que llegaron como primeros respondientes, el área del percance fue acordonada en espera del resto de las autoridades.

Personal de Servicios Periciales realizó el levantamiento del cuerpo del infortunado motociclista, que fue enviado al Servicio Médico Legista en donde sería entregado a los familiares una vez cumplidos los requisitos legales.

Las motocicletas participantes en el accidente fueron aseguradas y se les envió a una pensión mientras que las diligencias legales se realizan ante el Ministerio Público, a donde sería presentado el presunto responsable del accidente para que se le defina su situación legal.