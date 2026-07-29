Camión queda atorado y colapsa el Río Santiago
La unidad bloqueó la circulación a la altura de Pedro Moreno
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Un camión quedó atorado la tarde del martes en el bulevar Río Santiago, a la altura de Pedro Moreno, lo que mantuvo cerrada la circulación durante más de dos horas.
Elementos de vialidad realizaron maniobras para retirar la unidad, mientras agentes de la Guardia Civil Estatal coordinaron el tránsito en el tramo afectado.
Pese a que las autoridades han colocado señalamientos para impedir el ingreso de vehículos pesados a zonas donde pueden quedar varados, este tipo de incidentes continúa registrándose con frecuencia en el Río Santiago.
El cierre provocó demoras y obligó a los automovilistas a buscar rutas alternas mientras concluyeron las maniobras.
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