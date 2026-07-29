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Fallece peatón atropellado por una camioneta

Intentó cruzar la rúa a Matehuala sin hacer uso de un puente que ahí se localiza

Por Redacción

Julio 29, 2026 03:00 a.m.
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Fallece peatón atropellado por una camioneta
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      Un peatón perdió la vida al ser atropellado por una camioneta de valores en la lateral de la carretera a Matehuala a la altura de la calle Manuel José Othón, en la colonia San Luis.

      El mortal accidente ocurrió antes de las 19:00 horas de este martes cuando el ahora occiso, un hombre de unos 35 años de edad, intentaba la mencionada carretera hacia el otro lado en la colonia Fidel Velázquez, a pocos metros del puente peatonal que ahí se ubica.

      Sin embargo, cuando corría por la lateral, de pronto fue atropellado por una camioneta transportista de valores de la empresa Sepsa, que por ahí circulaba en dirección al distribuidor Juárez y cuyo conductor no pudo detenerse a tiempo para evitarlo.

      Por el impacto el peatón fue proyectado a la superficie de rodamiento en donde quedó tirado mientras la camioneta se detenía a unos metros junto al área verde de los carriles centrales.

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      Los testigos pidieron ayuda pero cuando los paramédicos llegaron y lo atendieron observaron que ya no había nada por hacer.

      Agentes de la Policía Vial Municipal tomaron llegaron a tomar conocimiento del accidente y el área fue acordonada para las diligencias legales.

      El conductor de la camioneta pudo ser detenido en el lugar por los agentes, a fin de que lo presentaran ante el Ministerio Público para que se deslinden responsabilidades, en tanto que la unidad fue enviada a una pensión particular.

      El cuerpo fue enviado al Servicio Médico Legista para que sea entregado finalmente a sus familiares una vez cumplidos los requisitos legales. 

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