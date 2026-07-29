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Capturan en Mazatlán a "El 20", líder regional de "Los Chapitos"

El operativo conjunto en Villa Unión logró la detención con armas y diversos equipos

Por El Universal

Julio 29, 2026 09:43 a.m.
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Capturan en Mazatlán a "El 20", líder regional de Los Chapitos
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      Elementos del Ejército mexicano detuvieron en la localidad de Villa Unión, Mazatlán, Sinaloa, a Adrián "N" o "El 20", jefe regional del Cártel del Pacífico.

      En un comunicado conjunto, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) detalló que, con integrantes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Guardia Nacional (GN), la Secretaría de Marina (Semar) y la Fiscalía General de la República (FGR), ejecutaron un operativo en la localidad de Villa Unión.

      Indicó que Adrián "N" fungía como jefe regional en El Palmito, El Rosario, Escuinapa, La Concordia, Mazatlán, y Villa Unión, Sinaloa. En Culiacán, el 30 de septiembre de 2016, agredió a integrantes del Ejército mexicano, cuyo saldo fue de cinco militares fallecidos.

      En 2019 y 2023 tomó parte en las agresiones a miembros del Ejército y a instalaciones mientras se intentaba captura a Ovidio Guzmán "El Ratón".

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      A Adrián "N" y a otra persona les fueron aseguradas dos ametralladoras calibre 7.52 mm, cuatro armas de fuego, 30 cargadores, 2 mil 158 cartuchos, 1 vehículo y equipo táctico. Los detenidos y lo asegurado fueron puestos a disposición del Ministerio Público.

      Se une a "El Gabito"

      Dicha dependencia, a cargo de Ricardo Trevilla Trejo, comentó que la detención de "El 20" se suma a la de Gabriel "N" o "El Gabito", relacionado con la privación de la libertad y asesinato de seis empleados y cuatro proveedores de una compañía minera en Sinaloa el 23 de enero de 2026.

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