Capturan en Mazatlán a "El 20", líder regional de "Los Chapitos"
El operativo conjunto en Villa Unión logró la detención con armas y diversos equipos
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
Elementos del Ejército mexicano detuvieron en la localidad de Villa Unión, Mazatlán, Sinaloa, a Adrián "N" o "El 20", jefe regional del Cártel del Pacífico.
En un comunicado conjunto, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) detalló que, con integrantes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Guardia Nacional (GN), la Secretaría de Marina (Semar) y la Fiscalía General de la República (FGR), ejecutaron un operativo en la localidad de Villa Unión.
Indicó que Adrián "N" fungía como jefe regional en El Palmito, El Rosario, Escuinapa, La Concordia, Mazatlán, y Villa Unión, Sinaloa. En Culiacán, el 30 de septiembre de 2016, agredió a integrantes del Ejército mexicano, cuyo saldo fue de cinco militares fallecidos.
En 2019 y 2023 tomó parte en las agresiones a miembros del Ejército y a instalaciones mientras se intentaba captura a Ovidio Guzmán "El Ratón".
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
A Adrián "N" y a otra persona les fueron aseguradas dos ametralladoras calibre 7.52 mm, cuatro armas de fuego, 30 cargadores, 2 mil 158 cartuchos, 1 vehículo y equipo táctico. Los detenidos y lo asegurado fueron puestos a disposición del Ministerio Público.
Se une a "El Gabito"
Dicha dependencia, a cargo de Ricardo Trevilla Trejo, comentó que la detención de "El 20" se suma a la de Gabriel "N" o "El Gabito", relacionado con la privación de la libertad y asesinato de seis empleados y cuatro proveedores de una compañía minera en Sinaloa el 23 de enero de 2026.
Cae "El Tío", líder de célula delictiva afín a "Los Chapitos"
Cinco personas más fueron detenidas y se aseguraron armas, droga y vehículos en Mazatlán
Además del deceso de Christian "N" o "El Texas", jefe de plaza en Culiacán.
no te pierdas estas noticias
Capturan en Mazatlán a "El 20", líder regional de "Los Chapitos"
El Universal
El operativo conjunto en Villa Unión logró la detención con armas y diversos equipos
Detienen en México a presunto integrante del Tren de Aragua
El Universal
El detenido, de nacionalidad venezolana, está relacionado con grupos criminales sudamericanos.
Van 45 muertes por brote de sarampión en México en 2026
El Universal
Ha causado los fallecimiento confirmadas en 11 estados desde enero de 2025