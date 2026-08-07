Decomisan 7 mil litros de combustible

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Pachuca, Hgo.- El aseguramiento de alrededor de siete mil 450 litros de hidrocarburo, siete vehículos y la detención de una persona fue el saldo de un operativo interinstitucional, luego de que se recibiera una denuncia por la presunta venta ilícita de combustible en un predio ubicado en la localidad de Tlamaco, municipio de Atitalaquia, Hidalgo.

Se dio a conocer que, a través de una denuncia anónima, se informó sobre la presunta venta y almacenamiento ilegal de hidrocarburo por parte de un grupo de personas, por lo que se desplegó un operativo y se ejecutó una orden de cateo en la que participaron elementos de la Policía Estatal, la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano.

Durante las diligencias, las autoridades aseguraron aproximadamente siete mil 450 litros de hidrocarburo, 86 bidones de distintas capacidades, siete vehículos, una motobomba y varias mangueras de alta presión. En el lugar fue detenida una persona, quien quedó a disposición del agente del MP Público Federal para la integración de la carpeta de investigación correspondiente.