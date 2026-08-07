logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

La primera torre residencial de The Park

Fotogalería

La primera torre residencial de The Park

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Decomisan 7 mil litros de combustible

Por El Universal

Agosto 07, 2026 03:00 a.m.
A
Decomisan 7 mil litros de combustible
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Pachuca, Hgo.- El aseguramiento de alrededor de siete mil 450 litros de hidrocarburo, siete vehículos y la detención de una persona fue el saldo de un operativo interinstitucional, luego de que se recibiera una denuncia por la presunta venta ilícita de combustible en un predio ubicado en la localidad de Tlamaco, municipio de Atitalaquia, Hidalgo.

      Se dio a conocer que, a través de una denuncia anónima, se informó sobre la presunta venta y almacenamiento ilegal de hidrocarburo por parte de un grupo de personas, por lo que se desplegó un operativo y se ejecutó una orden de cateo en la que participaron elementos de la Policía Estatal, la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano.

      Durante las diligencias, las autoridades aseguraron aproximadamente siete mil 450 litros de hidrocarburo, 86 bidones de distintas capacidades, siete vehículos, una motobomba y varias mangueras de alta presión. En el lugar fue detenida una persona, quien quedó a disposición del agente del MP Público Federal para la integración de la carpeta de investigación correspondiente.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Griselda Arredondo, única mujer acusada en fraude CJNG
        Griselda Arredondo, única mujer acusada en fraude CJNG

        Griselda Arredondo, única mujer acusada en fraude CJNG

        SLP

        El Universal

        El DOJ ofrece dos millones de dólares por información que lleve al arresto de Arredondo.

        Hackean datos de estudiantes del INAH y los exponen en Telegram
        Hackean datos de estudiantes del INAH y los exponen en Telegram

        Hackean datos de estudiantes del INAH y los exponen en Telegram

        SLP

        El Universal

        La cuenta de Telegram del grupo BlackHexBrotherHood fue dada de baja tras exponer más de mil archivos.

        Ariadna Montiel pide combatir fake news contra Morena
        Ariadna Montiel pide combatir fake news contra Morena

        Ariadna Montiel pide combatir fake news contra Morena

        SLP

        El Universal

        El llamado busca proteger la opinión positiva del partido y fortalecer la Cuarta Transformación en el país.

        Interpol y AMIC detienen en Nogales a integrante de grupo criminal
        Interpol y AMIC detienen en Nogales a integrante de grupo criminal

        Interpol y AMIC detienen en Nogales a integrante de grupo criminal

        SLP

        El Universal

        Edgar Aurelio N fue detenido en la colonia El Manantial tras un operativo conjunto de AMIC e Interpol.