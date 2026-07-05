logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Estados Unidos celebra 250 años de independencia con actos y desafíos

Fotogalería

Estados Unidos celebra 250 años de independencia con actos y desafíos

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Decomisan casi 3 t de cocaína

En el operativo de la Armada, frente a las costas de Oaxaca, aseguraron combustible ilegal

Por El Universal

Julio 05, 2026 03:00 a.m.
A
Decomisan casi 3 t de cocaína
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Ciudad de México.-  La Armada de México, en funciones de Guardia Costera, detuvo a cuatro personas, quienes transportaban casi tres toneladas de cocaína, en dos embarcaciones menores, y presunto combustible, frente a las costas de Oaxaca.

      La acción se realizó cuando personal naval, que hacía un vuelo de patrullaje marítimo, detectó a dos embarcaciones menores, en seguimiento al avistamiento, una Patrulla Oceánica se dirigió al área y mediante su helicóptero embarcado, efectuó la intercepción de las embarcaciones, informó la Secretaría de Marina (Semar).

      Indicó que, al llevar a cabo la inspección correspondiente, los elementos de la Armada detuvieron a cuatro personas y aseguraron las dos embarcaciones, 86 bultos con un peso aproximado 2 mil 990 kilogramos de cocaína.

      Asimismo, en el operativo fueron asegurados 20 bidones con supuesta gasolina preparada, cada uno con 50 litros; así como ocho bidones vacíos.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Las personas detenidas junto con lo asegurado serán puestas a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) para definir su situación legal e integrar las carpetas de investigación correspondientes.

      La Secretaría de Marina destacó que con este aseguramiento se evitó la distribución de cinco millones 980 mil dosis de droga, aproximadamente, y se generó una afectación económica estimada en 652 millones 941 mil 250 pesos al crimen organizado, lo cual contribuye en gran manera a debilitar sus estructuras financieras y operativas.

      Subrayó que suman ya casi 77 toneladas de cocaína aseguradas en el mar en lo que va de la actual administración federal.

      El agente del Ministerio Público definirá la situación jurídica de los detenidos e integrará las carpetas de investigación correspondientes, mientras que las autoridades competentes determinarán el peso ministerial de la sustancia decomisada en el operativo.

      La fuente oficial no precisó nacionalidad ni identidad de las personas detenidas, tampoco el origen o destino de la carga.

      La institución afirmó que mantendrá de forma continua "operaciones permanentes de vigilancia marítima, aérea y terrestre para inhibir actividades de la delincuencia organizada, fortalecer el Estado de derecho y contribuir a la seguridad" en México.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Chapultepec celebra 36 años de la panda Xin Xin
        Chapultepec celebra 36 años de la panda Xin Xin

        Chapultepec celebra 36 años de la panda Xin Xin

        SLP

        El Universal

        Personal de Sedema resalta el cuidado especializado y legado del programa de reproducción

        Somos México rechaza ser un partido de viejos
        Somos México rechaza ser un partido de viejos

        Somos México rechaza ser un "partido de viejos"

        SLP

        El Universal

        Descartaron incluir exmorenistas en su proceso de selección de candidatos

        Localizan sin vida al activista Alex Serna en Zihuatanejo
        Localizan sin vida al activista Alex Serna en Zihuatanejo

        Localizan sin vida al activista Alex Serna en Zihuatanejo

        SLP

        El Universal

        El también comunicador desapareció tras denunciar daños ambientales y presuntas irregularidades en la región

        Defensa de Gilda Lozoya, inconforme por filtración de fotos y video
        Defensa de Gilda Lozoya, inconforme por filtración de fotos y video

        Defensa de Gilda Lozoya, inconforme por filtración de fotos y video

        SLP

        El Universal

        Denunció la difusión indebida de material audiovisual que vulnera derechos humanos y estigmatiza a la imputada