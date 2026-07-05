Decomisan casi 3 t de cocaína

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Ciudad de México.- La Armada de México, en funciones de Guardia Costera, detuvo a cuatro personas, quienes transportaban casi tres toneladas de cocaína, en dos embarcaciones menores, y presunto combustible, frente a las costas de Oaxaca.

La acción se realizó cuando personal naval, que hacía un vuelo de patrullaje marítimo, detectó a dos embarcaciones menores, en seguimiento al avistamiento, una Patrulla Oceánica se dirigió al área y mediante su helicóptero embarcado, efectuó la intercepción de las embarcaciones, informó la Secretaría de Marina (Semar).

Indicó que, al llevar a cabo la inspección correspondiente, los elementos de la Armada detuvieron a cuatro personas y aseguraron las dos embarcaciones, 86 bultos con un peso aproximado 2 mil 990 kilogramos de cocaína.

Asimismo, en el operativo fueron asegurados 20 bidones con supuesta gasolina preparada, cada uno con 50 litros; así como ocho bidones vacíos.

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Las personas detenidas junto con lo asegurado serán puestas a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) para definir su situación legal e integrar las carpetas de investigación correspondientes.

La Secretaría de Marina destacó que con este aseguramiento se evitó la distribución de cinco millones 980 mil dosis de droga, aproximadamente, y se generó una afectación económica estimada en 652 millones 941 mil 250 pesos al crimen organizado, lo cual contribuye en gran manera a debilitar sus estructuras financieras y operativas.

Subrayó que suman ya casi 77 toneladas de cocaína aseguradas en el mar en lo que va de la actual administración federal.

El agente del Ministerio Público definirá la situación jurídica de los detenidos e integrará las carpetas de investigación correspondientes, mientras que las autoridades competentes determinarán el peso ministerial de la sustancia decomisada en el operativo.

La fuente oficial no precisó nacionalidad ni identidad de las personas detenidas, tampoco el origen o destino de la carga.

La institución afirmó que mantendrá de forma continua "operaciones permanentes de vigilancia marítima, aérea y terrestre para inhibir actividades de la delincuencia organizada, fortalecer el Estado de derecho y contribuir a la seguridad" en México.