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Decomisan en Culiacán 1.3 t de metanfetamina

Por EFE

Octubre 03, 2026 03:00 a.m.
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Decomisan en Culiacán 1.3 t de metanfetamina
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      Ciudad de México.- Fuerzas federales mexicanas decomisaron 1.3 toneladas de metanfetamina en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, almacenadas en una camión de carga, además de la detención de una persona y el aseguramiento de un vehículo.

      Según un comunicado conjunto emitido este viernes por distintas agencias de seguridad, la incautación se llevó a cabo el 1 de octubre en el municipio de Culiacán, donde agentes de las fuerzas federales y estatales interceptaron el vehículo de carga el cual fue revisado y donde fue hallada la droga almacenada en su interior.

      En el operativo participaron agentes de la Guardia Nacional (GN), el Ejército Mexicano y de la Policía Estatal Preventiva quienes ubicaron en la localidad Carboneras, municipio de Culiacán, 1.320 kilogramos de metanfetamina y un vehículo.

      En la nota se apuntó que la acción representó una afectación económica estimada en más de 350 millones de pesos.

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      La persona arrestada, el vehículo y el cargamento decomisado fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República con sede en Culiacán.

      Según datos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), las acciones del Gabinete de Seguridad en Sinaloa durante 2026 han dejado, hasta mediados de septiembre, 1,026 personas detenidas, 2,031 armas de fuego y 47.9 toneladas de drogas incautadas, además de 672 laboratorios y áreas de concentración para la producción de drogas inhabilitados.

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