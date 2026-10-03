Déficit frena alza en matrícula: Anuies

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Ciudad de México.- La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies) advirtió del déficit presupuestario que presentan las universidades públicas estatales, que alcanza ya los 55,400 millones de pesos entre 2019 y 2026.

Al asistir en representación de la asociación, Natalia Fiorentini, rectora de la Universidad Autónoma de Quintana Roo, dijo que las políticas de austeridad e intensificación de la eficiencia en estas instituciones educativas no han impedido que el déficit represente una carga directa para las familias.

Asimismo, señaló que actualmente se registra la deserción anual de 211 mil estudiantes en el sistema público, de los cuales 76% abandona sus estudios por motivos económicos.

Al presentar un diagnóstico sobre las finanzas de la educación superior en México, Fiorentini Cañedo indicó que para resolver este rezago la ANUIES plantea una propuesta de ampliación al subsidio ordinario a 36 mil 800 millones de pesos.

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Fiorentini Cañedo destacó que las Instituciones Públicas de Educación Superior (IPES) integran 62% de la matrícula nacional, atendiendo a 3.6 millones de estudiantes desde nivel técnico superior universitario hasta posgrado, además de casi 800 mil alumnos en educación media superior.