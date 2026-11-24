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XALAPA, Ver.- La periodista veracruzana Yareth de León del Ángel denunció amenazas de muerte en su contra, por lo que pidió protección para ella y para su familia.

En un video difundido en sus redes sociales, la comunicadora que opera en la región norte de Pánuco, acusó a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz de minimizar su denuncia y no actuar ante el riesgo que enfrenta.

Por ello, solicitó la intervención de la gobernadora Rocío Nahle García para que se investiguen las amenazas en su contra, se garantice su seguridad y se otorguen medidas de protección tanto para ella, como para sus familiares.

La reportera informó que presentó una denuncia ante la fiscalía del estado, registrada en la carpeta de investigación 127/2026, pero aseguró que hasta ahora no ha recibido una respuesta adecuada por parte de la dependencia y que las autoridades judiciales han minimizado la gravedad de los hechos.

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Reveló que durante la administración municipal de Óscar Guzmán de Paz le informó que recibía amenazas telefónicas en las que advertían que atentarían contra su vida, sin embargo, el entonces alcalde —según su relato— le pidió guardar silencio.