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Después de varios meses sin titular desde junio, Elvira Méndez Bautista tomó posesión como presidenta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred).

Por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), dio posesión a Méndez Bautista como titular del organismo encargado de prevenir y eliminar la discriminación en todo el país, así como de promover el acceso y respeto en igualdad de oportunidades para todas las personas.

Claudia Sheinbaum impulsa inclusión con nueva presidenta en Conapred

"Confiamos en que su experiencia y trabajo cercano a las comunidades fortalecerán a este organismo para avanzar hacia un México más justo, igualitario y libre de discriminación", dijo Rodríguez en sus redes.

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Aseguró que desde la Segob se mantendrá una estrecha coordinación para impulsar el diálogo, la inclusión y los derechos de todas las personas.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo perfiló en agosto pasado a una mujer indígena al frente del Conapred.

El Conapred permanecía sin titular luego de que Claudia Olivia Morales Reza concluyó en junio su periodo al frente del organismo.

Trayectoria y experiencia de Elvira Méndez Bautista

Originaria de Michoacán, ha desempeñado diversos cargos a nivel municipal y estatal como coordinadora de programas sociales de Paracho y en la Secretaría de Educación del estado.

También ha sido maestra de primaria y desarrolló una investigación sobre el uso de la lengua indígena en el proceso de enseñanza - aprendizaje en la Cañada de los 11 pueblos de Michoacán.

Además, Méndez Bautista es suplente de la senadora de Chiapas por Morena, Edith López Hernández.

Ha participado como integrante del colectivo 50+1 en Chicago, como representante de mujeres indígenas; integrante de la Comisión de Revisión de Propuesta de Ley para los Pueblos Indígenas y Afromexicanos; e integrante del Consejo Económico y Social de Michoacán en representación de pueblos indígenas.