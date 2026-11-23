Captan disparos y golpiza a un hombre en carretera a Rioverde
La grabación ubicaría el incidente bajo un puente peatonal, a la altura de Privadas de la Hacienda
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
Una mujer aparece sentada, llorando y discutiendo con un hombre en un video que circula en redes sociales. Más adelante, otro sujeto dispara y, enseguida, varios hombres golpean al primero.
Las versiones que acompañan la grabación señalan que el hombre golpeado habría agredido previamente a la mujer. Esa presunta agresión no se aprecia en el video.
El incidente habría ocurrido debajo de un puente peatonal, cerca del cruce de la carretera a Rioverde y Periférico, a la altura de Privadas de la Hacienda. La ubicación exacta sigue por confirmar.
Se desconoce si hubo personas lesionadas o si alguna autoridad acudió al lugar.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Fotos | Aparatoso choque en carretera a Rioverde
Al menos tres vehículos resultaron con cuantiosos daños materiales
no te pierdas estas noticias
Captan disparos y golpiza a un hombre en carretera a Rioverde
Pulso Online
La grabación ubicaría el incidente bajo un puente peatonal, a la altura de Privadas de la Hacienda
Bloquean lateral de la 57, antes del distribuidor Juárez
Pulso Online
Un colectivo de jubilados del magisterio reclaman pagos frente al María Dolores