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Una mujer aparece sentada, llorando y discutiendo con un hombre en un video que circula en redes sociales. Más adelante, otro sujeto dispara y, enseguida, varios hombres golpean al primero.

Las versiones que acompañan la grabación señalan que el hombre golpeado habría agredido previamente a la mujer. Esa presunta agresión no se aprecia en el video.

El incidente habría ocurrido debajo de un puente peatonal, cerca del cruce de la carretera a Rioverde y Periférico, a la altura de Privadas de la Hacienda. La ubicación exacta sigue por confirmar.

Se desconoce si hubo personas lesionadas o si alguna autoridad acudió al lugar.

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#SLP | Captan disparos y golpiza a un hombre en carretera a Rioverde. La grabación ubicaría el incidente bajo un puente peatonal, a la altura de Privadas de la Hacienda. Más información: ?? https://t.co/PTDj5DvV2L https://t.co/O9EqkdGrly — Pulso Online (@pulso_mx) November 23, 2026