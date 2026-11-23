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El presidente municipal de Tepehuacán de Guerrero, Hidalgo, Francisco Martínez Enríquez, descartó renunciar a su cargo luego del ataque armado que se registró en su domicilio y que ocasionó la muerte de dos oficiales. Aunque se ha señalado el robo como posible móvil de la agresión, rechazó que tuviera bajo resguardo una caja fuerte con recursos del ayuntamiento.

Ataque en domicilio de Francisco Martínez en Tepehuacán

Durante una reunión informativa con delegados, comisariados y habitantes del municipio, el presidente municipal se refirió al ataque perpetrado en su domicilio, ubicado en la localidad de Acoxcatlán, el pasado 14 de noviembre. Durante los hechos perdieron la vida dos oficiales que mantenían vigilancia en el lugar.

En la incursión, los agresores dispararon contra los agentes policiacos, lo que provocó la muerte de ambos. Las autoridades estatales han señalado el robo como posible móvil del ataque. Al respecto, el alcalde rechazó que en su domicilio hubiera una caja fuerte con dinero del ayuntamiento y aseguró que los recursos públicos permanecen en cuentas bancarias institucionales.

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Detalles confirmados y acciones oficiales

Asimismo, afirmó que los pagos a proveedores y contratistas se realizan mediante transferencias electrónicas desde la Tesorería Municipal. El alcalde también aseguró que sus ahorros personales no superan los 200 mil pesos; sin embargo, corresponderá a las autoridades determinar si el robo fue el móvil de la agresión.

También negó que los agresores hubieran sustraído recursos públicos de su vivienda, como se ha señalado a través de redes sociales, y consideró que el ataque no estaba dirigido contra los policías.

En su caso, negó haber recibido amenazas previas y, aunque reconoció que mantiene diferencias con adversarios políticos, afirmó que no cuenta con elementos para responsabilizar a ninguna persona de lo ocurrido aquella madrugada. Serán las autoridades quienes esclarezcan los hechos, por los cuales cuatro personas se encuentran detenidas.

Francisco Martínez indicó que, tras conocer del ataque a su domicilio, se comunicó de manera inmediata con elementos de Seguridad Pública Municipal para atender los hechos. Respecto al fallecimiento de los dos agentes, afirmó que sus familiares reciben asesoría jurídica y respaldo para acceder a los seguros de vida.

El presidente municipal ofreció una disculpa pública a los deudos de los dos policías ante posibles demoras en la atención y reconoció que la muerte de ambos oficiales provocó un fuerte impacto entre los integrantes de la corporación policiaca.

Finalmente, reiteró que esta agresión no lo obligará a esconderse ni a renunciar y aseguró que concluirá el encargo que tiene al frente de la administración municipal.