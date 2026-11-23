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Agentes de la Policía Vial de San Luis Potosí rescataron a una conductora y a dos menores luego de que el vehículo en el que viajaban ingresó a un tramo del bulevar Jacobo Payán cerrado por la lluvia de este lunes 23 de noviembre.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la capital informó que los tres ocupantes quedaron a salvo y que el vehículo fue remolcado para retirarlo de la zona anegada. Al dar a conocer el rescate, la corporación señaló que el bulevar seguía cerrado y pidió a los automovilistas respetar las señales de cierre y dejarlas en su sitio.

El reporte municipal de las 19:47 horas también registraba el cierre del desnivel de la glorieta Real Inn. A esa hora aún llovía en la ciudad y había agentes viales en las principales avenidas.

El río Santiago y los desniveles de Himalaya, Plaza San Luis y la glorieta González Bocanegra permanecían transitables. También había paso por los puentes Manuel José Othón, Naranja y Pemex, así como por el camino a la presa, a la altura del Vado del Bicentenario.

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