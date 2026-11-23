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México y los Emiratos Árabes Unidos se reconocieron como socios estratégicos y observaron oportunidades de negocios para explorar.

México y Emiratos Árabes Unidos consolidan su alianza estratégica

Al conmemorar el Día Nacional de los Emiratos Árabes Unidos y 55 años de relaciones diplomáticas con México, el embajador Salem Alowais agradeció la amistad con nuestro país.

"Hay oportunidad para negocios en México. Vamos a hacer una delegación para firmar muchos acuerdos para la inversión", dijo el embajador emiratí.

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Declaraciones de la subsecretaria Teresa Mercado sobre la cooperación bilateral

Teresa Mercado, subsecretaria de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), destacó que ambos países refrendan también los lazos de amistad que unen a ambas naciones.

Señaló que la complementariedad entre economías abre amplias oportunidades para profundizar la colaboración y los intercambios en materia comercial, innovación tecnológica, seguridad alimentaria, turismo y nuevas tecnologías como la inteligencia artificial.

"La pujanza de los Emiratos Árabes Unidos se ha reflejado también virtuosamente en nuestra relación bilateral. Hoy, los Emiratos son un socio estratégico indiscutible para México.

"Valoramos profundamente la creciente amistad y cooperación entre nuestros países, compartimos el compromiso de fortalecer nuestros vínculos económicos, como comerciales, culturales y turísticos, así como el interés de promover la innovación, la conectividad y el bienestar de nuestras sociedades", dijo la subsecretaria de la SRE.

Agregó que hay confianza en el diálogo, cooperación internacional y búsqueda de soluciones pacíficas a los desafíos globales.