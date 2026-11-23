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Ante el avance del registro obligatorio de líneas celulares, diversos usuarios reportan en plataformas digitales la aparición de números telefónicos adicionales vinculados a su Clave Única de Registro de Población (CURP).

Consulta y trámite digital para desvinculación de líneas celulares

De acuerdo con la información del sistema administrado por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), las personas titulares tienen la posibilidad de consultar qué números aparecen registrados a su nombre (visualizando únicamente los últimos cuatro dígitos por motivos de privacidad) y tramitar su desvinculación de manera gratuita.

Según los lineamientos del portal oficial habilitado por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) y las plataformas de gestión de las compañías telefónicas (como el sitio Vincula tu línea de Telcel), el trámite digital no requiere recibir un código SMS en el número que se busca eliminar y sigue seis pasos:

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1. Ingreso al portal oficial: El usuario accede a la plataforma de consulta de su compañía telefónica o al sitio habilitado por la CRT.

2. Consulta de registros: Se captura la CURP y se acepta el aviso de privacidad para desplegar los últimos cuatro dígitos de todas las líneas asociadas a esa identidad.

3. Selección de la línea: Se elige el número desconocido o en desuso y se inicia la solicitud de desvinculación.

4. Carga de identificación: Se adjunta una fotografía completa, nítida y sin reflejos de la credencial para votar (INE) o del pasaporte vigente.

5. Prueba de vida: Se efectúa una verificación facial en tiempo real frente a la cámara del dispositivo para validar la identidad de la persona titular.

6. Confirmación de baja: Se revisa el tipo de movimiento solicitado, se confirma la operación y se conserva el folio o notificación electrónica como comprobante.

De acuerdo con las disposiciones técnicas de la plataforma, el sistema digital permite únicamente tres intentos para validar la identificación y aprobar la prueba de vida; en caso de superar ese límite, el acceso en línea queda bloqueado y el interesado acude de forma presencial a una sucursal.

Procedimiento presencial para desvinculación en sucursal

Para quienes superan el límite de intentos digitales o prefieren atención directa, el procedimiento en sucursal contempla cuatro acciones:

1. Visita al centro de atención: La persona acude a un Centro de Atención a Clientes de la compañía telefónica correspondiente a la línea no reconocida.

2. Entrega de documentos: Se presenta una identificación oficial vigente (INE o pasaporte) junto con la CURP.

3. Solicitud formal: Se pide el trámite de "Desvinculación de Línea" por desconocimiento del registro.

4. Resguardo del acuse: Se solicita y conserva el comprobante o folio impreso que acredita que el nombre y la CURP del titular quedaron deslindados de ese número.

Asimismo, las reglas operativas establecen que las compañías telefónicas tienen prohibido exigir el número completo o enviar un mensaje SMS de confirmación al chip que se da de baja.

Finalmente, desvincular un número de la CURP elimina la responsabilidad del titular sobre esa línea dentro del padrón oficial, aunque dicha acción no cancela de manera automática los planes tarifarios ni los contratos comerciales vigentes asociados al servicio.