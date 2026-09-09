logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Festival Arre reúne a miles con lo mejor de la música regional mexicana

Fotogalería

Festival Arre reúne a miles con lo mejor de la música regional mexicana

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Denuncian nepotismo en municipios de Puebla

Por El Universal

Septiembre 09, 2026 03:00 a.m.
A
Denuncian nepotismo en municipios de Puebla
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      PUEBLA, Pue.- De los 50 municipios gobernados por Morena en Puebla, en 14 existen casos graves de nepotismo, donde aparecen hijos, hijas, esposas, tíos, hermanos y primos en cargos públicos o como suplentes, denunció y documentó la dirigencia estatal del PAN.

      El líder panista, Mario Riestra, evidenció que alcaldes morenistas colocaron a familiares directos como sus suplentes, pero también como síndicos y regidores, tanto propietarios como suplentes.

      "Morena ha permitido a sus candidatos de elección popular poder poner básicamente a quienes gusten en sus respectivos cabildos y les vamos a comprobar. Hicimos una revisión y confirmación", dijo.

      Mostró la lista de municipios y los nombres de los funcionarios municipales de Morena que han incurrido en nepotismo en los municipios de Tepexi de Rodríguez, Guadalupe, Xicotepec, Acatlán, Tianguismanalco, Amozoc, Acatzingo, Santo Tomás Hueyotlipan, Juan C. Bonilla, Naupan, Ahuatlan, Axutla, Huatlalahuaca, La Magdalena Tlatlauquitepec, San Diego la Mesa Tochimiltzingo y Zacatlán. 

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Comisión aprueba reforma para prohibir doble nacionalidad en cargos ejecutivos
        Comisión aprueba reforma para prohibir doble nacionalidad en cargos ejecutivos

        Comisión aprueba reforma para prohibir doble nacionalidad en cargos ejecutivos

        SLP

        El Universal

        La propuesta de Claudia Sheinbaum fue respaldada por Morena, PT y PVEM, mientras PRI, PAN y MC votaron en contra.

        Agencia Nacional de Aduanas asegura 76 kilos de cocaína en Tijuana
        Agencia Nacional de Aduanas asegura 76 kilos de cocaína en Tijuana

        Agencia Nacional de Aduanas asegura 76 kilos de cocaína en Tijuana

        SLP

        El Universal

        El ejemplar canino Chocolate detectó un doble fondo con 76 paquetes de cocaína en la Aduana de Tijuana.

        Investigan red de falsos creadores de contenido en Coalcomán
        Investigan red de falsos creadores de contenido en Coalcomán

        Investigan red de falsos creadores de contenido en Coalcomán

        SLP

        El Universal

        Jóvenes deportistas fueron amenazadas y obligadas a grabar videos contra fuerzas militares en la sierra michoacana.

        Diputados debaten informe Sheinbaum 2026 con críticas y respuestas
        Diputados debaten informe Sheinbaum 2026 con críticas y respuestas

        Diputados debaten informe Sheinbaum 2026 con críticas y respuestas

        SLP

        El Universal

        El debate legislativo se centró en inseguridad, violencia, salud y educación en el informe de Sheinbaum.