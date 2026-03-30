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Desaparecen médico y enfermera en Sinaloa

Familias piden ayuda tras perder contacto desde el sábado

Por El Universal

Marzo 30, 2026 07:54 a.m.
A
Desaparecen médico y enfermera en Sinaloa

Un médico y una enfermera fueron reportados como desaparecidos en la comunidad de El Palmito del Verde, en el municipio de Escuinapa.

Se trata de Mauro Ponce Félix, médico y exregidor de la demarcación, y Martha Berenice Leal Guevara, enfermera de la Cruz Roja Mexicana en Mazatlán.

De acuerdo con sus familias, se perdió todo contacto con ambos desde la mañana del sábado, cuando fueron ubicados por última vez en dicha comunidad. A través de redes sociales, solicitaron apoyo de la ciudadanía para su localización.

Como antecedente, Mauro Ponce prestaba sus servicios en el Hospital del IMSS-Bienestar en Escuinapa y también en Mazatlán, mientras que Martha Berenice laboraba en la delegación de la Cruz Roja en el puerto.

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Las familias informaron que ya interpusieron las denuncias correspondientes por desaparición, ante el temor de que su integridad pueda estar en riesgo.

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