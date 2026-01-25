logo pulso
AMPI México fortalece su estructura nacional con liderazgo regional y visión estratégica

AMPI México fortalece su estructura nacional con liderazgo regional y visión estratégica

Descarrilamiento, "una tragedia que estaba advertida"

Desde el año 2019 las poblaciones de la región han señalado la mala calidad de los trabajos

Por El Universal

Enero 25, 2026 03:00 a.m.
A
Descarrilamiento, "una tragedia que estaba advertida"

MOGOÑÉ VIEJO, SAN JUAN GUICHICOVI, Oax.- Es una mañana fría en Mogoñé Viejo, una localidad del municipio de San Juan Guichicovi en el Istmo de Tehuantepec de Oaxaca, y Carlos Beas Torres, coordinador de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (Ucizoni), llega en una camioneta para sostener una reunión con pobladores de la comunidad que durante años han mantenido una resistencia ante la falta del cumplimiento de acuerdos del gobierno federal, en específico 18 obras sociales, a cambio de permitir la restauración de la vía para el Tren Interoceánico que atraviesa sus tierras ejidales.

"La tragedia de los inocentes, así le llamamos nosotros al descarrilamiento del Tren Interoceánico, es una tragedia ya advertida", dice sobre la caída a un precipicio de uno de los vagones del ferrocarril en el tramo entre Nizanda y Chivela, poblaciones de Asunción Ixtaltepec, que causó la muerte de 14 personas y más de un centenar de personas heridas el 28 de diciembre de 2025.

La Ucizoni y Carlos Beas han acompañado a las comunidades indígenas del Istmo de Tehuantepec que se han opuesto al megaproyecto del Corredor Interoceánico o que han denunciado despojos, consultas amañadas, criminalización, abusos, engaños e incumplimiento del Gobierno para imponerlo en sus territorios; entre ellas están Mogoñé Viejo, Santa María Mixtequilla, Santa Cruz Tagolaba y Puente Madera.

Desde el año 2019, explica, las poblaciones de la región han señalado la mala calidad de los trabajos en la construcción o restauración de las vías del Tren Interoceánico; recuerda cuando el tren se descarriló en febrero de 2022, en el tramo de Palomares, y que las autoridades también trataron de ocultarlo. En esa ocasión no hubo víctimas o personas lesionadas. Entre la línea Z y la línea K, asegura, se han registrado al menos siete incidentes.

El activista menciona que han realizado recorridos en el kilómetro 201 de la vía, en las inmediaciones de la localidad de Rincón Viejo, y en donde se observa que los durmientes se están fracturando y que varios de ellos muestran señales de desgaste.

