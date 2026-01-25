Ebrio policía ocasiona aparatoso percance en Valles

CIUDAD VALLES. -Un supuesto policía que andaba de civil y en aparente estado de ebriedad chocó su vehículo contra un poste de alumbrado público y un automóvil estacionado, en la avenida Vicente C. Salazar.

Lo anterior sucedió la noche del viernes, en el cruce con la calle Allende, cerca del barrio Las Lomas, a donde llegaron para brindar auxilio paramédicos de la Cruz Roja, así como oficiales de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.

De acuerdo con la información recabada, el conductor de un vehículo compacto marca Volkswagen, tipo Gol, circulaba sobre la avenida Vicente C. Salazar con dirección del bulevar México-Laredo hacia la Alameda Municipal.

Pero de manera repentina perdió el control del volante y se fue hacia el camellón, chocando contra un poste de alumbrado público; posteriormente la unidad se proyectó contra un vehículo Mazda que se encontraba estacionado.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Varias personas se acercaron y comentaron que el conductor viajaba acompañado de otro hombre. Ambos aparentemente andaban ebrios —según señalaron— y se tornaron agresivos, pues dijeron ser policías investigadores y no querían que nadie tomara fotografías o video del incidente.

Los paramédicos auxiliaron al conductor, quien sufrió una lesión en la cara pero no quiso ser trasladado a un hospital.

Más tarde, dicha persona llegó a un acuerdo para el pago de los daños materiales tanto del carro como del poste.