AMPI México fortalece su estructura nacional con liderazgo regional y visión estratégica

AMPI México fortalece su estructura nacional con liderazgo regional y visión estratégica

Seguridad

Ebrio policía ocasiona aparatoso percance en Valles

Se impactó contra un auto estacionado y un poste, no hubo tragedias

Por Redacción

Enero 25, 2026 03:00 a.m.
A
CIUDAD VALLES. -Un supuesto policía que andaba de civil y en aparente estado de ebriedad chocó su vehículo contra un poste de alumbrado público y un automóvil estacionado, en la avenida Vicente C. Salazar.

Lo anterior sucedió la noche del viernes, en el cruce con la calle Allende, cerca del barrio Las Lomas, a donde llegaron para brindar auxilio paramédicos de la Cruz Roja, así como oficiales de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.

De acuerdo con la información recabada, el conductor de un vehículo compacto marca Volkswagen, tipo Gol, circulaba sobre la avenida Vicente C. Salazar con dirección del bulevar México-Laredo hacia la Alameda Municipal.

Pero de manera repentina perdió el control del volante y se fue hacia el camellón, chocando contra un poste de alumbrado público; posteriormente la unidad se proyectó contra un vehículo Mazda que se encontraba estacionado.

Varias personas se acercaron y comentaron que el conductor viajaba acompañado de otro hombre. Ambos aparentemente andaban ebrios —según señalaron— y se tornaron agresivos, pues dijeron ser policías investigadores y no querían que nadie tomara fotografías o video del incidente.

Los paramédicos auxiliaron al conductor, quien sufrió una lesión en la cara pero no quiso ser trasladado a un hospital.

Más tarde, dicha persona llegó a un acuerdo para el pago de los daños materiales tanto del carro como del poste. 

