Desplazan a más de 200 en la Mixteca

Tlaxiaco, Oax.- Tras hechos violentos registrados en las últimas semanas en la región de la Mixteca de Oaxaca, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) informó que son ya 214 las familias desplazadas de la comunidad de Buenavista, del municipio de Santiago Yosondúa.

El organismo de derechos humanos solicitó a la Secretaría de Gobierno de Oaxaca (Sego) generar mesas de diálogo que permitan atender de forma integral el conflicto, desde las atenciones de salud, así como el acceso a la justicia.

La violencia en esta región es por la disputa que sostienen los municipios de Santiago Yosondua y Santa María Yolotepec por de mil 600 hectáreas desde hace más de 10 años.

El conflicto se agudizó el pasado 19 de agosto, cuando hombres armados incendiaron casas y desplazaron a las familias de la comunidad de Buenavista; la DDHPO determinó que se trata de una violación a derechos humanos.

La Defensoría señaló que suman unas 214 personas víctimas de desplazamiento forzado interno y solicitó el levantamiento de un censo de las personas afectadas, para que se les tenga que proveer un espacio de alojamiento temporal, acceso a los servicios de salud, educativos, jurídicos y laborales.

Finalmente, la DDHPO instó a las autoridades municipales de Santiago Yosondúa y Santa María Yolotepec a lleven a cabo acciones que permitan dar solución a los hechos de violencia generados en la comunidad de Buenavista.