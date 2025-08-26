Visibilizan la violencia de género en ámbito familiar

Ciudad de México.- La jefa de Gobierno, Clara Brugada, alista una iniciativa para reformar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y el Código Penal de la Ciudad de México para incorporar el tipo penal de violencia de género en el ámbito familiar.

Al presentar los avances de las acciones que se han implementado con motivo de la Alerta de Género, la cual se mantendrá activa mientras haya violencia hacia las mujeres y feminicidios, la mandataria afirmó que con esta reforma de ley se buscará visibilizar este tipo de violencia y evitar que se esconda en la violencia familiar, que suele catalogarse como del ámbito privado.

En el marco del Día Naranja, Brugada afirmó que la violencia que ocurre en los hogares no es un asunto privado ni un problema aislado, sino que se trata de un “reflejo de estructuras de poder que reproducen desigualdades históricas”; por eso, dijo que al reformar la ley para reconocer la violencia de género en el ámbito familiar, se afirma que no se trata sólo de conflictos domésticos que golpean sobre todo a las mujeres.

Como parte de las 15 acciones de la Alerta de Género destaca el banderazo de salida de 30 de las 73 patrullas con balizado en color morado y una franja de flores que formarán parte de la nueva Policía de Género de la SSC, que será desplegada para prevenir la violencia hacia las mujeres.

Cada patrulla contará con binomio mujer y hombre y estarán desplegadas de acuerdo con la incidencia de delitos de género en la capital.

Esta corporación incluirá 438 policías de proximidad, que se sumarán a otros 3 mil 60 elementos que serán certificados en materia de género a partir de septiembre, y se encargará de hacer patrullajes preventivos y disuasivos en zonas de alta incidencia de violencia familiar, atenderá emergencias relacionadas con violencia de género, harán visitas casa por casa en cuadrantes de alta incidencia delictiva, entre otras acciones.