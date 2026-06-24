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Personas trans y no binarias mueven plantón a Bucareli tras desalojo

Guardia Nacional fue señalada por agresiones y comentarios transfóbicos durante el desalojo.

Por El Universal

Junio 24, 2026 05:36 p.m.
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Personas trans y no binarias mueven plantón a Bucareli tras desalojo
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      Después de haber sido desalojadas con gas de extintores y con señalamientos de violencia, mientras permanecían atrincheradas en un salón de la Secretaría de Gobernación (Segob), personas trans y no binarias movieron su plantón a la avenida Bucareli, en la colonia Juárez.


      Señalaron que se encuentran indignadas tras una "represión desmedida", pues buscaban entablar un diálogo con la titular de la Segob, Rosa Icela Rodríguez, para atender sus demandas en la protección de derechos humanos y la Ley Integral Trans, entre otras.

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      Apuntaron que, hasta el momento, ningún funcionario de la Secretaría de Gobernación les ha contactado tras los hechos.
      Marth dijo a EL UNIVERSAL que dos personas de las colectivas resultaron lesionadas y "una quedó en situación de hospitalización" por "los macanazos que les dieron".
      "Estábamos en un plan totalmente pacifico, no entendemos que esa sea la respuesta: la macana frente a la petición de diálogo. Nos sentimos impotentes, con mucha rabia e indignación", declaró.
      Comentó Marth que personal de la Guardia Nacional también lanzó comentarios de transfobia, homofobia y lgbfobia contra quienes se manifestaban, además de amenazas.
      "Habíamos personas vulnerables, que tenemos discapacidad psicosocial entre otras vulnerabilidades, además las propias que tenemos por el hecho de ser integrantes de las disidencias sexuales y de género. Les valió, no les importo", expresó.
      Advirtió que las personas manifestantes van a continuar con el plantón al exterior de la Segob y evalúan las próximas acciones a tomar: "No vamos a bajar la guardia, nuestra demanda sigue siendo firme, sigue siendo esa petición central de que se siente a dialogar la titular de Gobernación".

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