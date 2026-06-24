Blindan transmisión del México vs República Checa en SLP

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La Guardia Civil Estatal (GCE) implementó un operativo especial de seguridad en el Estadio Libertad Financiera con motivo de la transmisión del partido entre las selecciones de México y República Checa.

El dispositivo incluyó presencia policial, recorridos preventivos y labores de vigilancia en los accesos, el interior del inmueble y sus alrededores, ante la concentración de aficionados que acudieron a seguir el encuentro.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Estado, el operativo se mantuvo antes, durante y después de la transmisión, con el objetivo de prevenir incidentes, mantener el orden y brindar seguridad a las familias potosinas y visitantes.

Las autoridades señalaron que estas acciones forman parte de los dispositivos implementados en eventos de alta afluencia, especialmente durante actividades deportivas que reúnen a un número importante de asistentes.

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