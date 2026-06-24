Blindan transmisión del México vs República Checa en SLP
La Guardia Civil Estatal desplegó un operativo especial para resguardar a los asistentes
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
La Guardia Civil Estatal (GCE) implementó un operativo especial de seguridad en el Estadio Libertad Financiera con motivo de la transmisión del partido entre las selecciones de México y República Checa.
El dispositivo incluyó presencia policial, recorridos preventivos y labores de vigilancia en los accesos, el interior del inmueble y sus alrededores, ante la concentración de aficionados que acudieron a seguir el encuentro.
De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Estado, el operativo se mantuvo antes, durante y después de la transmisión, con el objetivo de prevenir incidentes, mantener el orden y brindar seguridad a las familias potosinas y visitantes.
Las autoridades señalaron que estas acciones forman parte de los dispositivos implementados en eventos de alta afluencia, especialmente durante actividades deportivas que reúnen a un número importante de asistentes.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
no te pierdas estas noticias
Blindan transmisión del México vs República Checa en SLP
Redacción
La Guardia Civil Estatal desplegó un operativo especial para resguardar a los asistentes
Video | Cae sujeto tras cristalazo en Ocampo y Bolívar
Redacción
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana SLP coordinó la detención con Guardia Municipal.
Embisten a un motociclista en avenida México
Redacción
Peritos de la SSPC acudieron al lugar para tomar conocimiento y realizar las diligencias correspondientes