Avanza detección de productos "pirata" ligados al Mundial

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CIUDAD DE MÉXICO, mayo 28 (EL UNIVERSAL).- Ante la entrada de importaciones de mercancía ligada con la realización del Mundial de Futbol FIFA 2026, la

(ANAM) y directivos de empresas patrocinadoras avanzan en la

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deque pretenden venderse en el mercado.En entrevista, al término de su participación en la Asamblea del 40 Aniversario de la Asociación Mexicana de Agentes de Carga (Amacarga), el titular de la(ANAM),, dijo que han identificado embarques que pretenden internarse al país que traen"Hemos estado haciendo una colaboración muy grande tanto con la FIFA como con las marcas que representan y patrocinan el evento. Hemos tenido variasy tenemos un trabajo constante para que las marcas y empresas determinen cuando es y no es algo suyo", añadió el funcionario.Dijo que para detectar la entrada dellevan a cabo uny a diario.Prevénencon digitalización de procedimientosAdemás de que trabajan en un plan para digitalizar los procedimientos deen lasdel país."Es parte de nuestro plan maestro de digitalización y, eso favorece tanto lacomo las revisiones en lasy agilidad en las mismas", explicó Romero Gutiérrez.Ese plan se implementó en las 20más grandes que tiene México, entre las que están la de, Tijuana, Nogales, Reynosa, Colombia, Piedras Negras, Matamoros, Mexicali, Agua Prieta, entre otras.Dijo que producto de este plan para agilizar los procedimientos y trámites de comercio exterior en las"esperamos unasignificativa y esperamos un aumento en la recaudación de más o menos 7% y todo esto va a impactar en laque ofrecemos las".Sobre la entrada detras la, dijo que tuvieron pedimientos y cifras de importación similares en eldel año.Añadió que mantienen vigilancia en lasen torno a todos los productos, pero con especial interés para losque son los, en donde hay un seguimiento al comportamiento de las importaciones.