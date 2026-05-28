Jungkook: cuenta Instagram bloqueada y restaurada en 24 horas

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CIUDAD DE MÉXICO, mayo 28 (EL UNIVERSAL).- La cuenta oficial de

, integrante de BTS, fue bloqueada de forma momentánea este miércoles. El intérprete compartió en redes una fotografía con un signo de interrogación y un mensaje de la plataforma en el que se explicaban los motivos de la suspensión: "JK, tu cuenta ha sido bloqueada".

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El aviso indicaba que debía solicitar una revisión en un plazo de 180 días o, de lo contrario, la cuenta sería desactivada de forma permanente.De acuerdo con Instagram, el motivo del bloqueo fue una presunta infracción de propiedad intelectual, al señalar que la cuenta o sus actividades no cumplían con losrelacionados con, incluida la política sobre marcas registradas.Pese a la preocupación generada entre los fans, elya aparece este jueves accesible con normalidad y las publicaciones han sido restauradas. El artista no ha emitido más actualizaciones al respecto.Su recientesociales, donde ha compartidode otros idols, también hizo que la suspensión tomara por sorpresa a sus seguidores.En febrero de 2023, el intérprete de "Standing Next to You" desactivó voluntariamente su cuenta, que contaba con 52.4 millones de seguidores, y lade 2025 tras su regreso del servicio militar. Actualmente, el artista cuenta con 21.7 millones de seguidores.Mientras tanto, BTS continúa su actividad global y recientemente se coronó en los(AMA), celebrados el 25 de mayo en elde Las Vegas, Estados Unidos, donde obtuvo, incluido "Artista del Año" y "Mejor Artista Masculino de K-pop".El grupo hizo su esperada aparición en el evento, luego de que en 2021 también obtuviera el premio "Artista del Año".