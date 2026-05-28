Reabren paso a desnivel en Manuel José Othón

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La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en la capital, informó que todas las vías principales, así como pasos a desnivel de la ciudad, están abiertos a la circulación vehicular.

Hasta las 16:00 horas de este jueves, se reporta abierto al paso a desnivel de Manuel José Othón hacia la Alameda "Juan Sarabia". En la zona prevalecen únicamente encharcamientos.

La corporación recomendó a la ciudadanía estar pendiente de los reportes por lluvias y manejar con precaución.

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