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Seguridad

Reabren paso a desnivel en Manuel José Othón

Todas las vías principales de la capital están libres para la circulación vehicular, informa la SSPC

Por Redacción

Mayo 28, 2026 03:58 p.m.
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Foto: SSPC

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      Desarrollado por SACS IA

      La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en la capital, informó que todas las vías principales, así como pasos a desnivel de la ciudad, están abiertos a la circulación vehicular.

      Hasta las 16:00 horas de este jueves, se reporta abierto al paso a desnivel de Manuel José Othón hacia la Alameda "Juan Sarabia". En la zona prevalecen únicamente encharcamientos.

      La corporación recomendó a la ciudadanía estar pendiente de los reportes por lluvias y manejar con precaución.

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