Reabren paso a desnivel en Manuel José Othón
Todas las vías principales de la capital están libres para la circulación vehicular, informa la SSPC
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La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en la capital, informó que todas las vías principales, así como pasos a desnivel de la ciudad, están abiertos a la circulación vehicular.
Hasta las 16:00 horas de este jueves, se reporta abierto al paso a desnivel de Manuel José Othón hacia la Alameda "Juan Sarabia". En la zona prevalecen únicamente encharcamientos.
La corporación recomendó a la ciudadanía estar pendiente de los reportes por lluvias y manejar con precaución.
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También se reportan bloqueos de vialidades; la limpieza continúa este jueves
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