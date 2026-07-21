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Detienen a 11 integrantes del CDS en Chiapas

Por El Universal

Julio 21, 2026 03:00 a.m.
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Detienen a 11 integrantes del CDS en Chiapas
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      TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis.- Fuerzas de seguridad, detuvieron a dos presuntos integrantes del Cartel de Sinaloa, con los cuales suman once los detenidos de esa organización, acusados del asesinato de ocho personas, cuyos cuerpos fueron arrojados en un tramo de la carretera, entre los municipios de Jitotol y Bochil, el pasado 8 de julio, informó el fiscal general del estado, Jorge Luis Llaven Abarca.

      Como parte de las Investigaciones fue identificada la octava víctima del múltiple crimen. 

      Se trata de Diana Paulette O.A, una menor de 17 años de edad, estudiante, que ya fue entregada a sus familiares para su inhumación.

      Familiares y autoridades periciales habían identificado a siete personas: Dos jóvenes originarios del municipio La Concordia; dos de San Fernando; una mujer de Villacorzo; un hombre más del municipio de Ocozocoautla de Espinosa, y otro varón de Pantepec.

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      La causa del asesinato múltiple fueron las disputas de plazas y distribución de narcomenudeo en aquella región del norte 

      de Chiapas.

      La tarde de este lunes, Llaven Abarca señaló que en la comunidad Ocuilapa del municipio de Ocozocoautla de Espinosa, fueron detenidos recientemente cinco integrantes de otra célula del Cartel de Sinaloa, en posesión de armas de fuego y vehículos robados.

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