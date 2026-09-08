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Detienen a alcalde vinculado al crimen

El presidente municipal de Esperanza, Puebla, fue capturado junto a otras 8 personas

Por El Universal

Septiembre 08, 2026 03:00 a.m.
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Detienen a alcalde vinculado al crimen
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      Ciudad de México.- Autoridades federales efectuaron 23 órdenes de cateo en el municipio de Esperanza, Puebla. Detuvieron a nueve personas relacionadas con una estructura criminal dedicada al robo de transporte de carga en uno de los tramos con mayor incidencia delictiva de la carretera Puebla–Veracruz.

      Entre los detenidos se encuentran Isaac Rodríguez Ochoa (Morena), actual presidente municipal de Esperanza; Abigaíl Contreras Camacho, quien hasta el 1 de septiembre de este año se desempeñó como directora de Seguridad Pública municipal, y Manuel Rodríguez Ochoa, hermano del presidente municipal.

      Los uniformados aseguraron 35 armas de fuego, 52 cargadores y 11 vehículos, cuatro de ellos con blindaje, uno con blindaje artesanal y torreta, un dron y un inhibidor de señal.

      Estas acciones forman parte del seguimiento a las investigaciones contra Los Zúñiga, grupo delictivo encabezado por Genaro Zúñiga Alvarado, alias "May", identificado como uno de los principales operadores relacionados con el robo de transporte de carga en esta región.

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      En redes sociales, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Hartuch, destacó que esta acción se suma a la detención de Said de Jesús Godos Luna, presidente municipal de Tepeyahualco, de Movimiento Ciudadano (MC), por su posible responsabilidad en los delitos de secuestro exprés y robo de vehículo con violencia.

      "Estas detenciones representan un golpe contundente contra la capacidad operativa y las posibles redes de protección de estas organizaciones criminales, y tendrán un impacto directo en la disminución del robo en carreteras, el robo al autotransporte de carga y pasajeros, y la extorsión", expresó.

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