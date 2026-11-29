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CIUDAD DE MÉXICO.- Cuatro presuntos integrantes de una organización transnacional dedicada a la trata de personas de Brasil a los Estados Unidos, entre ellos Sylvia "N", "Chefona", identificada como líder del grupo, fueron detenidos por elementos de la Marina, SSPC y de la FGR en los estados de Querétaro y Baja California, respectivamente.

Lo anterior, como resultado de los trabajos de inteligencia e investigación para desarticular estructuras criminales, informó la Secretaría de Marina (Marina).

La dependencia reportó que, en una primera acción, derivada de labores de inteligencia y vigilancia, se ejecutó una orden de cateo en un inmueble ubicado en El Pueblito, municipio de Corregidora, Querétaro, donde se ubicó a Sylvia "N", presunta cabecilla de la organización criminal que se dedicaba a captar personas en los alrededores de la ciudad de São Raimundo das Mangabeiras, Brasil, para trasladarlas, previo pago, hacia Estados Unidos a través de México, mediante el uso de documentos falsificados.

Según las investigaciones ministeriales, la mujer cuenta con antecedentes penales en Estados Unidos, donde fue arrestada en mayo de 2012 por el delito de trata de personas y posteriormente deportada a México en julio de 2014.

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En una segunda acción, señaló la Marina, se detuvo a tres hombres, uno de ellos de nacionalidad china, luego de que los efectivos federales cumplimentaron órdenes de cateo en inmuebles ubicados en Tijuana, Baja California. Los sujetos fueron identificados como colaboradores de la organización delictiva,

Durante las diligencias se aseguró dinero en efectivo, teléfonos celulares, tarjetas SIM, pasaportes brasileños y diversa documentación, refirió la Marina en un comunicado.

Las personas detenidas junto con lo asegurado fueron puestas a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien continuará con las investigaciones y determinará su situación jurídica.

En tanto, los inmuebles quedaron sellados y bajo resguardo de las autoridades, señaló la Secretaría de Marina en un comunicado.