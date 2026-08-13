Detienen en México a extranjera "La Patrona"
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Ciudad de México.- La Fiscalía General de la República (FGR) de México anunció este miércoles la detención de Gladys ´N´, alias ´La Patrona´, extranjera ligada a una red de tráfico internacional de cocaína con destino a Estados Unidos, Europa y Australia.
La institución apuntó en un comunicado que la detenida es señalada como posible operadora logística de dicha estructura criminal, sin precisar su nacionalidad ni más detalles sobre su identidad.
Según la Fiscalía, dicha red operaba mediante un "método de impregnación química en prendas de vestir para su envío, vía paquetería aérea" hacia EE.UU., Europa y Australia.
La presunta operadora logística fue detenida en el municipio de Atizapán de Zaragoza, Estado de México (centro), y puesta a disposición de la autoridad judicial en el estado de Colima (oeste), añadió la nota.
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Sin embargo, la Fiscalía no ofreció más detalles de la organización, la operación criminal o delito exacto por el que se ejecutó la orden de aprehensión.
Por otro lado, la dependencia informó que realizó tres revisiones en inmuebles de Colima y Morelos (centro), posiblemente vinculados con una organización criminal transnacional dedicada al tráfico de drogas hacia Estados Unidos, Europa y Asia.
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