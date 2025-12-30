logo pulso
Dictamen técnico de FGR determinará responsabilidades: Sheinbaum

En el caso del Tren Interoceánico cabe la posibilidad de citar a exfuncionarios, señaló la presidenta

Por El Universal

Diciembre 30, 2025 12:25 p.m.
A
Claudia Sheinbaum Pardo / Foto: El Universal

Claudia Sheinbaum Pardo / Foto: El Universal

Tras el accidente del Tren Interoceánico, en el que 13 personas perdieron la vida, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que, una vez que se emita el dictamen técnico de la Fiscalía General de la República (FGR), deberá realizarse un deslinde de responsabilidades, incluyendo la posibilidad de citar a declarar a exfuncionarios y supervisores honoríficos, si así lo determina la investigación.

Cabe recordar que, Gonzalo López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, entre otros funcionarios fueron clave para la construcción del Tren Interoceánico, López Beltrán fungió como supervisor honorario.

Al ser cuestionada sobre la necesidad de llamar a exintegrantes de comisiones honorarias o a exfuncionarios en la construcción del Tren Interoceánico, la mandataria señaló que todo dependerá de los resultados periciales que esclarezcan las causas del accidente.

"A partir de ese dictamen técnico de qué ocasionó el accidente, pues el deslinde de responsabilidad, y ahí tendrán que, si es el caso, llamar a quien decidan llamar a dar su testimonio", explicó.

Sobre si se tomarán en cuenta observaciones previas de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que advertían deficiencias en la construcción del Tren Interoceánico, línea Z, tal como lo publicó EL UNIVERSAL, Sheinbaum Pardo indicó que la FGR se rige por protocolos internacionales y que para sus peritajes recurre a expertos especializados en distintas áreas, ya sea personal propio o especialistas externos, pero que se podrían tomar como antecedentes.

Detalló que, además de la FGR, la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario llevará a cabo una investigación paralela bajo estándares internacionales, en coordinación con la Fiscalía, y que en caso de detectarse irregularidades se revisarán los antecedentes correspondientes.

"Si hay elementos que tengan que ver con una irregularidad, entonces se irían a los antecedentes, pero ya sería la Fiscalía quien determine si se encuentran responsabilidades y cuáles son", subrayó.

La Presidenta aclaró que no corresponde al Ejecutivo decidir qué elementos deben considerarse en la investigación, ya que se trata de procesos técnicos regidos por normas internacionales, incluso con la posible participación de expertos externos.

A pregunta expresa sobre si es necesaria una comisión independiente, Sheinbaum indicó que le corresponde a la FGR, pero destacó la importancia de contar con una certificación internacional externa antes de reanudar el servicio de transporte de pasajeros en la vía ferroviaria.

"Una vez que se haga el dictamen, debe venir una certificación externa para garantizar que la vía y las locomotoras están en buen funcionamiento", afirmó.

Sheinbaum informó que la Secretaría de Marina, operadora del Corredor Interoceánico, trabaja en coordinación con la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario para contratar a una certificadora internacional que evalúe las condiciones de la vía, particularmente en zonas de curvas, y emita recomendaciones para reforzar la seguridad.

Sobre si el conductor del accidente del Tren Interoceánico se encuentra detenido o libre, la presidenta Claudia Sheinbaum comentó que, le corresponde a la FGR definir su estatus legal.

Finalmente, indicó que aún no se han establecido fechas para la conclusión de los peritajes, pero confió en que los resultados se obtengan en un plazo razonable para conocer con precisión las causas del accidente.

