Dan cifras de hospitalizados por accidente de tren Interoceánico

Félix Arturo Medina Padilla, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, informó que continúan 36 personas hospitalizadas por el descarrilamiento del Tren Interoceánico, el domingo pasado.

"Damos atención directa y permanente a las familias de las personas lesionadas, a las familiares de las personas que lamentablemente perdieron la vida, hemos visitado por instrucciones suyas a 36 personas que hoy se encuentran hospitalizadas", dijo en enlace desde Oaxaca, con la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Detalló que 11 personas son atendidas en hospitales del IMSS, en Salina Cruz y Coatzacoalcos; 14 reciben atención en hospitales del IMSS bienestar, en Salina Cruz y en Oaxaca; siete personas, en hospitales del ISSSTE, principalmente en Tehuantepec y en la Ciudad de México.

Dos personas son atendidas en hospitales de la Secretaría de Marina; una persona en el Hospital Cruz Azul Laguna; y una persona en un centro hospitalario de Pemex.

"Para los familiares de las personas lesionadas se encuentra habilitada una línea especial de atención y seguimiento, que a la fecha se han recibido 100 llamadas, mismas que se suman a las acciones de acompañamiento a las víctimas y sus seres queridos, el teléfono es el 55 2230 21 06", dijo el funcionario federal.

Por su parte, Zoé Robledo Aburto, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), expuso que atendieron a 45 pacientes desde que ocurrió el accidente, y la mayoría han sido dados de alta.

"Tenemos registro de 45 pacientes que han sido atendidos en diferentes momentos, en el Seguro Social, la gran mayoría de ellas ha sido dado de altas, siguen 11 hospitalizados: siete en el hospital de Salina Cruz, 10 en el Hospital General de Zona en Coatzacoalcos, por ser originarios de ese municipio de Veracruz, los pacientes, y la menor Jimena que fue trasladada con éxito en ambulancia aérea de la Secretaría de Marina, e ingresada anoche en el Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional Siglo XXI, para recibir atención especializada por el tipo de lesión que tiene", comentó.

Añadió que se ha intervenido exitosamente a tres pacientes con fractura. "Recibieron ya su operación, entre ellas, la niña Regina de 3 años, que fue exitosamente operada aquí, en Oaxaca, en el hospital de Salina Cruz", dijo.

Alejandro Svarch Pérez, director general del IMSS-Bienestar informó que atienden dos pacientes en el hospital Arturo Valdivieso, dos pacientes evolucionan de forma favorable en el hospital de especialidad del IMSS Bienestar de Salina Cruz, y actualmente tiene nueve pacientes hospitalizados

"Dos pacientes, hoy pasan a cirugía ortopédica, los otros siete continuarán hospitalizados para continuar el esquema antibiótico y terapéutico", detalló.

Gustavo Reyes Terán, director médico del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) refirió que el hospital de Tehuantepec del ISSSTE, recibió a siete pacientes el domingo por la noche, fueron evaluados, y ayer se trasladaron a tres personas a un nivel superior de atención.

"Dos al Hospital Regional de alta especialidad de Oaxaca, del IMSS Bienestar, uno más, anoche, casi a medianoche, al Centro Médico Nacional 20 de Noviembre. En general, los pacientes están estables, bajo estudio y permanecen cuatro aún en nuestra pequeña clínica hospital que tenemos en las ciudades de Tehuantepec y en Oaxaca, que probablemente serán trasladados hoy a IMSS Bienestar, del hospital general de Salina Cruz", explicó.



