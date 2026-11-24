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CIUDAD DE MÉXICO.- Una jueza federal dictó prisión preventiva a Fausto Isidro Meza Flores, "El Chapo Isidro", jefe de la organización criminal de Los Beltrán Leyva y aliado de la facción Los Mayos del Cártel de Sinaloa.

También dictó la misma medida contra su primo Germán Rolando Gálvez Meza, "El Serafín", segundo al mando de esa organización, y su cuñado José Luis Ortiz Murillo, operador financiero.

Los hoy detenidos son señalados por su posible participación en los delitos de posesión de arma de fuego, cartuchos, cargadores de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, y contra la salud en la modalidad de posesión con fines de comercio de clorhidrato de metanfetamina.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que la prisión preventiva se obtuvo con base en el trabajo del Ministerio Público Federal adscrito a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).

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La defensa legal solicitó la duplicidad del término constitucional para definir la situación jurídica de "El Chapo Isidro", "El Serafín" y Ortiz Murillo, quienes deberán permanecer en el Cefereso número 1 El Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México.

La jueza Alejandra Ramírez de la Vega determinó que este sábado 28 de noviembre a las 9:00 horas continuará la audiencia en la que va a determinar si los vincula a proceso.

"El Chapo Isidro" tuvo su audiencia inicial este lunes a las 9:00 horas por videoconferencia desde la FEMDO, que fue presidida por la juzgadora del Centro de Justicia Penal Federal de El Altiplano y concluyó después de las 12:00 horas. La audiencia fue privada argumentando motivos de seguridad y se restringió el acceso a medios de comunicación.

A las 16:11 horas de este lunes "El Chapo Isidro", junto con sus dos operadores, fueron trasladados de la FEMDO al penal de máxima seguridad de El Altiplano e ingresaron a las 17:36 horas, custodiados por un convoy de la Guardia Nacional y del Ejército.