Diputados rechazan aranceles de Trump

Por El Universal

Enero 30, 2026 09:40 a.m.
A
Diputados rechazan aranceles de Trump

Mexicanos y diputados de Morena rechazaron la orden que firmó el mandatario estadounidense Donald Trump de imponer aranceles a los bienes procedentes de países que vendan o proporcionen petróleo a Cuba.
El Movimiento Mexicano de Solidaridad con Cuba rechazó "presiones imperiales" contra la isla y México, y la Unidad Comunista denunció acciones de intervención de Estados Unidos "más agresivas y descaradas".
Indicaron que como lo ha dicho la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la entrega de petróleo a Cuba es una "decisión soberana" que se hará de acuerdo a los contratos de Pemex.
"Llamamos al pueblo a respaldar, sin vacilaciones, las acciones del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum y le instamos para que aplique una mayor firmeza en materia de política internacional y en especial a respaldar la determinación de continuar con el envío de combustible a Cuba", indicó la Unidad Comunista.
Dolores Padierna, vicecoordinadora de Morena en la Cámara de Diputados, expresó que "esto no es política exterior: es imperialismo en estado puro".
"Es una agresión de guerra comercial que pretende castigar a países soberanos y convertir el hambre y la energía en armas de presión.
"Son medidas inhumanas, ilegales y coercitivas, diseñadas para asfixiar a un pueblo entero y forzar alineamientos geopolíticos", dijo.

