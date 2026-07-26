Doctora se desmaya en plena cirugía en Fresnillo

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ZACATECAS, Zac.- Una doctora se desvaneció en plena cirugía dentro del Hospital General de Fresnillo perteneciente al IMSS-Bienestar, presuntamente a causa de un golpe de calor, derivado de la presunta falta de ventilación y de las inadecuadas condiciones de climatización en los quirófanos, según las denuncias del personal médico que se han difundido en las redes sociales.

De acuerdo con la información que ha circulado, el incidente ocurrió este viernes y este sábado han comenzado a difundirse públicamente algunos videos que fueron grabados por trabajadores del hospital que hicieron el reclamo del hecho ante las autoridades del hospital.

En las grabaciones, se escucha que el personal que presenció el hecho relata que en uno de los quirófanos se realizaba una cirugía de emergencia a una paciente embarazada, pero, luego de que el procedimiento se complicó por una lesión hepática y se solicitó el apoyo de un cirujano, fue cuando entró la doctora para atender la cirugía y, después de una hora, alcanzó a detener la hemorragia, pero aseguraron que la médica ya comenzaba a sentirse mal.

Refieren que poco antes de terminar la cirugía "empezó a decir que sentía muy caliente la sala", pero alcanzó a terminar ese procedimiento, y justo cuando se disponía al cierre de la cirugía, la médica comenzó con desorientación y finalmente se desvaneció, por lo que la tuvieron que reanimar y subirla a una de las camillas para canalizarla.

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En los videos que circulan se menciona que también otros integrantes del equipo quirúrgico comenzaron a sentirse mal debido a las altas temperaturas en el quirófano, tras señalar que en la sala había cerca de diez personas por tratarse de una cirugía de urgencia de una paciente grave, pero el calor se intensifica en todos, porque portan su equipo quirúrgico, como es la bata estéril, gorro, cubrebocas y el resto del equipo de protección, además del calor generado por la iluminación propia del quirófano y las horas que llevaba la intervención.

En las grabaciones también se escucha al personal reclamar que las condiciones climáticas no eran suficientes para realizar las cirugías de urgencias.

Tras difundirse este caso, también se han emitido reclamos por parte de la dirigencia del Sindicato Nacional de los Trabajadores del Sector Salud (SNTSS) que preside Norma Castorena, quien tiempo atrás ha denunciado una serie de irregularidades y deficiencias en los hospitales del IMSS Bienestar, y en esta ocasión, ha mencionado que este hecho solo evidencia que fue consecuencia de las malas condiciones de aire acondicionado y otras deficiencias que hay en los quirófanos.