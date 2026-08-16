El INE achica su plantilla laboral

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Ciudad de México.- En lo que va del año, el Instituto Nacional Electoral (INE) dio de baja a 836 profesionales de sus oficinas centrales, entre ellos verificadores, técnicos, analistas y asesores de áreas que eventualmente han ido presentando retrasos en sus operaciones ordinarias, como la emisión de credenciales para votar y falta de innovación en algunos sistemas.

El INE informó, en respuesta a una solicitud de información hecha por El Universal, que desde el 1 de enero de este año ha dado de baja a 265 trabajadores por proyecto y a 566 por honorarios, un total de 831 en las oficinas centrales del instituto.

Entre las áreas más afectadas con estos despidos de personal por honorarios están la Unidad Técnica de Transparencia y Protección de Datos Personales, con 195 bajas; seguida de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, con 79, y la Unidad Técnica de Servicios de Informática, con 67.

Entre los trabajadores que fueron dados de baja desde el 1 de enero, las áreas con más número de despidos fueron la Dirección Jurídica del INE, con 21, y la Subdirección de Producción, Logística y Distribución de la Credencial para Votar, con 20. A ellos se suman cinco trabajadores adscritos al Servicio Profesional Electoral (SPEN), específicamente dos de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, uno de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, uno en la Unidad Técnica de Fiscalización y otro de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral.

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Entre otros trabajadores, se dio de baja a verificadores de calidad de las credenciales para votar y encargados de la logística del proceso de dichas identificaciones. En estos últimos meses, el INE enfrentó una crisis nunca antes vista: el tiempo de entrega de la credencial de elector aumentó de cinco a 30 días de entrega. Actualmente trabajan en normalizarlo a 12 días, sin que haya una disminución real aún de los tiempos de entrega.