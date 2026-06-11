El paro de la CNTE exprime al erario

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Ciudad de México.- En 10 días de paro, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) ha representado un costo de más de 586 millones de pesos para el erario en pago de salarios, de acuerdo con estimaciones realizadas a partir de los 88 mil 106 docentes reportados en huelga y el sueldo promedio mensual de 20 mil pesos señalado este martes por el secretario de Educación Pública, Mario Delgado.

Apenas esta semana, el secretario general de la Sección 9 de la Coordinadora, Pedro Hernández, señaló que en una mesa de negociación entre la Comisión Nacional Única de Negociación de la Coordinadora con funcionarios federales le exigieron a Delgado Carrillo que emitiera un documento que les garantice que no habría "represión de carácter administrativo".

Para Horacio Martínez, académico del Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación José María Morelos, el costo del desperdicio, en dichos de la propia Secretaría de Educación Pública (SEP), es muy alto.

"Si los maestros ganan 20 mil pesos mensuales en promedio, entonces cada maestro gana 666 pesos diarios, y reportan 88 mil 106 maestros en paro; estamos hablando de 58 millones 678 mil pesos diarios desperdiciados cada día que están en paro".

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Hasta el momento, la SEP no ha anunciado descuentos o penalizaciones económicas para los maestros movilizados tanto en la Ciudad de México como en varios estados del país.

A decir del exsecretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, la negativa de las autoridades a aplicar descuentos o sanciones administrativas a los maestros refleja una renuncia del Estado a ejercer sus atribuciones para garantizar el derecho a la educación.

"Estamos en el mundo al revés. El gobierno está subsidiando que los maestros dejen a un millón 400 mil niños sin clases y al mismo tiempo ha reducido de manera drástica recursos para programas educativos.

"Cuando la autoridad no ejerce la ley o modifica la ley, lo que está haciendo es desproteger a las niñas y a los niños y su derecho a la educación", dice.