logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

México se desinfla y vuelve a la realidad tras otra eliminación en octavos del Mundial

Fotogalería

México se desinfla y vuelve a la realidad tras otra eliminación en octavos del Mundial

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

En el caso del Mayo, "¿quién mintió?"

La presidenta Sheinbaum dijo que es importante que se esclarezca toda la información

Por El Universal

Julio 07, 2026 03:00 a.m.
A
En el caso del Mayo, "¿quién mintió?"
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Ciudad de México.- Al preguntar "¿Quién mintió?", la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que por el bien de México y de la relación con Estados Unidos es importante que salga a la luz y que se esclarezca toda la información sobre la detención del narcotraficante Ismael "El Mayo" Zambada, en julio de 2024.

      En su conferencia mañanera de este lunes en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo indicó que hoy se presentaría un informe detallado de este caso, tras la reciente difusión de imágenes y la exposición del avión en el que fue trasladado "El Mayo" Zambada.

      La Titular del Ejecutivo federal aseguró que este caso es de relevancia nacional y de la relación con el gobierno estadounidense.

      "La manera en que se hizo esta detención es muy importante sacarla a la luz, lo que se dijo en su momento y lo que dicen ahora. ¿Quién mintió? Es muy relevante, muy relevante para las autoridades actuales del gobierno de Estados Unidos y las de entonces, muy relevante.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      "Porque todo esto, como se dijo en su momento por el presidente López Obrador y nosotros estamos de acuerdo, tiene que esclarecerse por el bien de México y de la relación bilateral (...). Es muy importante que todo esto salga a la luz", declaró.

      La Mandataria federal señaló que el combate a la delincuencia organizada no puede justificar la intervención en México, y manifestó que "nosotros no hacemos injerencia allá".

      "La lucha, el trabajo, el cumplimiento de la ley contra la delincuencia organizada no puede justificar bajo ningún motivo la injerencia o la subordinación. Nosotros no hacemos injerencia allá, porque somos países iguales, naciones que nos vemos como iguales, pero una cosa es una cosa y otra cosa es la injerencia, la intervención, incluso. Entonces, es muy importante que todo esto salga a la luz", reiteró la Presidenta.

      Luego de que dejó pendiente el tema la semana pasada, la presidenta Claudia Sheinbaum indicó que alistaba para hoy un informe sobre la detención de "El Mayo" e insistió en que hubo participación de agencias de Estados Unidos.

      Mencionó que la tarde de ayer tendría una reunión con los titulares de distintas dependencias para abordar el informe, además de que pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) que informara de lo que se dijo en su momento al entonces fiscal Alejandro Gertz Manero.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Ismael El Mayo Zambada pide a juez considerar su salud en sentencia
        Ismael El Mayo Zambada pide a juez considerar su salud en sentencia

        Ismael El Mayo Zambada pide a juez considerar su salud en sentencia

        SLP

        EFE

        Zambada aceptó su responsabilidad y pidió que la pena se cumpla con atención médica progresiva.

        Presidente de Suiza llega a México para visita oficial
        Presidente de Suiza llega a México para visita oficial

        Presidente de Suiza llega a México para visita oficial

        SLP

        El Universal

        México y Suiza celebran 80 años de relaciones basadas en confianza y cooperación.

        Sheinbaum recibe a director de Nubank en Palacio Nacional
        Sheinbaum recibe a director de Nubank en Palacio Nacional

        Sheinbaum recibe a director de Nubank en Palacio Nacional

        SLP

        El Universal

        La presidenta Claudia Sheinbaum recibió a David Vélez Osorno y su equipo para discutir inversión millonaria.

        Detienen a 120 personas en operativo por partido México-Inglaterra en CDMX
        Detienen a 120 personas en operativo por partido México-Inglaterra en CDMX

        Detienen a 120 personas en operativo por partido México-Inglaterra en CDMX

        SLP

        El Universal

        Más de 17 mil elementos participaron en el operativo que incluyó aseguramiento de bebidas y objetos.