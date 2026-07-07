En el caso del Mayo, "¿quién mintió?"

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Ciudad de México.- Al preguntar "¿Quién mintió?", la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que por el bien de México y de la relación con Estados Unidos es importante que salga a la luz y que se esclarezca toda la información sobre la detención del narcotraficante Ismael "El Mayo" Zambada, en julio de 2024.

En su conferencia mañanera de este lunes en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo indicó que hoy se presentaría un informe detallado de este caso, tras la reciente difusión de imágenes y la exposición del avión en el que fue trasladado "El Mayo" Zambada.

La Titular del Ejecutivo federal aseguró que este caso es de relevancia nacional y de la relación con el gobierno estadounidense.

"La manera en que se hizo esta detención es muy importante sacarla a la luz, lo que se dijo en su momento y lo que dicen ahora. ¿Quién mintió? Es muy relevante, muy relevante para las autoridades actuales del gobierno de Estados Unidos y las de entonces, muy relevante.

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"Porque todo esto, como se dijo en su momento por el presidente López Obrador y nosotros estamos de acuerdo, tiene que esclarecerse por el bien de México y de la relación bilateral (...). Es muy importante que todo esto salga a la luz", declaró.

La Mandataria federal señaló que el combate a la delincuencia organizada no puede justificar la intervención en México, y manifestó que "nosotros no hacemos injerencia allá".

"La lucha, el trabajo, el cumplimiento de la ley contra la delincuencia organizada no puede justificar bajo ningún motivo la injerencia o la subordinación. Nosotros no hacemos injerencia allá, porque somos países iguales, naciones que nos vemos como iguales, pero una cosa es una cosa y otra cosa es la injerencia, la intervención, incluso. Entonces, es muy importante que todo esto salga a la luz", reiteró la Presidenta.

Luego de que dejó pendiente el tema la semana pasada, la presidenta Claudia Sheinbaum indicó que alistaba para hoy un informe sobre la detención de "El Mayo" e insistió en que hubo participación de agencias de Estados Unidos.

Mencionó que la tarde de ayer tendría una reunión con los titulares de distintas dependencias para abordar el informe, además de que pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) que informara de lo que se dijo en su momento al entonces fiscal Alejandro Gertz Manero.