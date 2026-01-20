En marzo, credencialización para Servicios de Salud en SLP

La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, explicó que el proceso de registro para obtener la credencial del Servicio Universal de Salud comenzará el próximo 2 de marzo, iniciando en los estados federalizados.

La funcionaria destacó que la credencialización es el piso operativo para integrar un sistema nacional de salud, ya que permitirá el intercambio de información entre instituciones y dará seguimiento a la atención médica de la población.

Montiel Reyes indicó que el registro abarcará a toda la población del país, incluidas niñas, niños, jóvenes, adultos y adultos mayores, en los 32 estados y 2 mil 478 municipios.

En una primera etapa, se iniciará con los estados federalizados, que concentran 98 millones de mexicanas y mexicanos.

Para este proceso se instalarán 2 mil 365 módulos del Bienestar en la primera fase, operados por 14 mil servidores y servidoras de la nación, con 9 mil 791 estaciones de registro equipadas para la captura de huellas dactilares, fotografía y datos personales.

La secretaria de Bienestar explicó que para realizar el registro será necesario presentar acta de nacimiento y CURP, así como identificación oficial con fotografía para mayores de edad, como credencial para votar, pasaporte o cartilla militar, además de un comprobante de domicilio legible.

En el caso de niñas, niños y adolescentes, el registro deberá realizarse a través del padre, madre o tutor, quien deberá registrarse primero.

El registro se llevará a cabo mediante un calendario organizado por letra del primer apellido, similar al utilizado en los programas de Bienestar. No obstante, se permitirá que las y los menores sean registrados junto con sus padres, aun cuando su letra no corresponda al día asignado, con el objetivo de facilitar el trámite a las familias.

El procedimiento contempla la revisión de documentos, la captura de datos, la firma de consentimiento para el uso de información personal, la toma de fotografía y huellas dactilares, así como el registro de un número de contacto, mediante el cual se notificará la fecha para recoger la credencial física.

La entrega de la credencial impresa se realizará seis semanas después del registro, y contará con un código QR que permitirá descargar la versión digital, garantizando así el carácter portable del servicio, independientemente de cambios de empleo o institución de derechohabiencia.

El arranque del registro será escalonado. El 2 de marzo iniciará en Baja California Sur, Campeche, Hidalgo, Estado de México, Michoacán, Nayarit, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas. Posteriormente, el 23 de marzo, comenzará en Baja California, Chiapas, Ciudad de México, Colima, Guerrero, Morelos, Oaxaca, Quintana Roo y Veracruz.

Montiel Reyes subrayó que el calendario de registro se extenderá de marzo a diciembre, y podría ampliarse a enero del próximo año si fuera necesario.

Los módulos que se instalarán en todo el país serán dados a conocer antes del inicio del registro a través de la página de la Secretaría de Salud.

Sheinbaum indicó que la credencialización se llevará a cabo de marzo hasta diciembre: "En los siguientes años, evidentemente, vamos a seguir fortaleciendo los tres sistemas de salud".

Recalcó que el objetivo de su gobierno es que todas las mexicanas y los mexicanos queden credencializados para acceder al servicio de salud.

"Tener digitalizado es un sueño que no solo tiene la Presidenta, sino todas las mexicanas y los mexicanos", comentó al enfatizar que se entrara a un proceso muy digitalizado, con el mejoramiento de los servicios.

Sheinbaum confirma inversión de alrededor de 3 mil 500 mdp por credencialización

"Alrededor de 3 mil 500 millones de pesos", mencionó la Mandataria federal sobre la inversión para la credencialización.

La titular del Ejecutivo federal mencionó que primero es la credencialización y "poco a poco vamos a ir avanzando en el sistema universal".

Ejemplificó que si una persona derechohabiente del ISSSTE decide atenderse en el IMSS, le tendrá que pagar para que no se vaya a descompensar ese servicio.