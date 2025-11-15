Alertan recorte de 53% al Fondo de Salud en SLP
Frinné Azuara advierte afectaciones en personal, medicamentos y servicios en la entidad
La diputada Frinné Azuara Yarzábal advirtió que San Luis Potosí enfrentará un recorte del 53% en el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), recurso destinado al pago de personal de IMSS Bienestar y la Secretaría de Salud. Señaló que no existe claridad sobre cómo las instituciones absorberán el ajuste.
Comentó que también hay disminuciones proyectadas a nivel nacional y posibles impactos en áreas sensibles como salud materna. Además, recordó que la reforma al artículo 123 para garantizar un salario digno a personal médico, de enfermería, policías y maestros sigue sin publicarse en el Diario Oficial, pese a estar aprobada.
Azuara mencionó recortes para la compra de medicamentos y reportes de desabasto de gas en seis estados, incluida la Huasteca potosina. Consideró que la centralización de recursos ha dejado a los estados respondiendo ante carencias que antes podían atender directamente.
En seguridad, recordó que la eliminación del fideicomiso federal en 2019 dejó a estados y municipios con menos margen presupuestal, obligando al gobierno estatal a asumir inversiones en patrullas, equipo y el incremento salarial para policías. Según la legisladora, estas decisiones influyen en la percepción ciudadana sobre el desempeño del gobierno federal.
