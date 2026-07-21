En México operan cerca de 250 agentesde EU: CS

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CIUDAD DE MÉXICO.- Claudia Sheinbaum informó que en México operan alrededor de 250 agentes de agencias estadounidenses, quienes deben cumplir con la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional, al tiempo que aseguró que su gobierno no busca una confrontación con Estados Unidos, sino mantener una relación bilateral basada en el respeto a la soberanía.

Durante su conferencia matutina, la mandataria fue cuestionada sobre la posibilidad de expulsar a agentes estadounidenses que presuntamente realizan operaciones sin autorización en territorio nacional.

En respuesta, recordó que tras el caso ocurrido en Chihuahua, su administración solicitó a la Embajada de Estados Unidos el retiro de agentes que operaban sin permiso del gobierno mexicano.

"Cuando ocurrió lo de Chihuahua, nosotros pedimos a la embajada que retirara a los agentes que no tenían permiso... Y en efecto, dejaron el país", afirmó.

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Sheinbaum explicó que actualmente existen alrededor de 250 agentes de distintas agencias extranjeras acreditados en México y precisó que todos deben ser autorizados por un comité del Gabinete de Seguridad, el cual evalúa las solicitudes presentadas por las embajadas.