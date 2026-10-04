logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Pastes Kiko´s continúa creciendo en San Luis Potosí con nuevas sucursales y la llegada de Lotus Cafetería

Fotogalería

Pastes Kiko´s continúa creciendo en San Luis Potosí con nuevas sucursales y la llegada de Lotus Cafetería

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

"Enfrentar a cárteles requiere recursos"

El embajador de EU en México resaltó la estrecha cooperación en seguridad entre México y EU

Por El Universal

Octubre 04, 2026 03:00 a.m.
A
"Enfrentar a cárteles requiere recursos"
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Ciudad de México.- Como parte de la cooperación de México y Estados Unidos en materia de seguridad, el embajador Ronald Johnson acompañó al gobernador panista de Querétaro, Mauricio Kuri, a la colocación de la primera piedra de la Academia Internacional de Capacitación Policial.

      Al señalar que bajo el liderazgo del presidente Donald Trump ambos países trabajan estrechamente en la seguridad compartida, el embajador dijo que esta instalación demuestra que "enfrentar a los cárteles y a los grupos terroristas requiere acciones, recursos e instituciones sólidas, como lo está demostrando Querétaro al invertir en esta academia".

      "Cuando nuestras comunidades son seguras, las empresas pueden invertir, las economías pueden crecer y las familias pueden prosperar", dijo.

      Apuntó que esta nueva academia de policía fortalece la cooperación como la primera instalación de su tipo en México y América Latina, dedicada a capacitar a las autoridades para detectar e interceptar drogas peligrosas, armas, grandes cantidades de dinero ilícito en efectivo y otros tipos de contrabando.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      El diplomático reconoció a Querétaro como "un ejemplo de lo que podemos lograr cuando trabajamos juntos".

      Mencionó que, durante la última década, Estados Unidos ha invertido más de 10 millones de dólares en apoyo para capacitación y equipamiento en Querétaro. Desde 2015, Estados Unidos ha proporcionado capacitación y equipamiento a instituciones de seguridad y justicia de Querétaro, con 4 mil 732 participantes, incluidos mil 714 de la fiscalía estatal.

      Por otra parte, Ronald Johnson celebró el despliegue de nuestro país de elementos navales, vehículos y drones para reforzar la seguridad en la frontera. El embajador estadounidense reconoció la cooperación entre ambos países para fortalecer la seguridad en ambos lados de la frontera.

      "Al trabajar en estrecha coordinación, estamos dificultando las operaciones de los cárteles, las organizaciones terroristas y los traficantes de persona", dijo.

      Señaló que estás acciones forman parte de una cooperación fronteriza más amplia "que ha contribuido a que nuestra frontera sea la más segura de la historia".

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Camión de transporte público se incendia en el centro de Guadalajara
        Camión de transporte público se incendia en el centro de Guadalajara

        Camión de transporte público se incendia en el centro de Guadalajara

        SLP

        El Universal

        Se sospecha que una falla mecánica pudo originar el incendio en el transporte público.

        De las aulas al tráfico de armas para cárteles mexicanos
        De las aulas al tráfico de armas para cárteles mexicanos

        De las aulas al tráfico de armas para cárteles mexicanos

        SLP

        Pulso Online

        Una investigación del New York Times recoge testimonios de jóvenes de Phoenix que negocian armas por WhatsApp y Telegram

        Fuerzas Armadas capacitarán escuelas en seguridad tras ataque en Torreón
        Fuerzas Armadas capacitarán escuelas en seguridad tras ataque en Torreón

        Fuerzas Armadas capacitarán escuelas en seguridad tras ataque en Torreón

        SLP

        El Universal

        El ataque en la Escuela Secundaria No.13 de Torreón dejó un fallecido y varios heridos, motivando acciones oficiales.

        Ernesto Ruffo recibe visitas en prisión domiciliaria en Ensenada
        Ernesto Ruffo recibe visitas en prisión domiciliaria en Ensenada

        Ernesto Ruffo recibe visitas en prisión domiciliaria en Ensenada

        SLP

        El Universal

        El exgobernador de Baja California cumple prisión domiciliaria en Ensenada por acusaciones de huachicol fiscal.