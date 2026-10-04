"Enfrentar a cárteles requiere recursos"

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Ciudad de México.- Como parte de la cooperación de México y Estados Unidos en materia de seguridad, el embajador Ronald Johnson acompañó al gobernador panista de Querétaro, Mauricio Kuri, a la colocación de la primera piedra de la Academia Internacional de Capacitación Policial.

Al señalar que bajo el liderazgo del presidente Donald Trump ambos países trabajan estrechamente en la seguridad compartida, el embajador dijo que esta instalación demuestra que "enfrentar a los cárteles y a los grupos terroristas requiere acciones, recursos e instituciones sólidas, como lo está demostrando Querétaro al invertir en esta academia".

"Cuando nuestras comunidades son seguras, las empresas pueden invertir, las economías pueden crecer y las familias pueden prosperar", dijo.

Apuntó que esta nueva academia de policía fortalece la cooperación como la primera instalación de su tipo en México y América Latina, dedicada a capacitar a las autoridades para detectar e interceptar drogas peligrosas, armas, grandes cantidades de dinero ilícito en efectivo y otros tipos de contrabando.

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El diplomático reconoció a Querétaro como "un ejemplo de lo que podemos lograr cuando trabajamos juntos".

Mencionó que, durante la última década, Estados Unidos ha invertido más de 10 millones de dólares en apoyo para capacitación y equipamiento en Querétaro. Desde 2015, Estados Unidos ha proporcionado capacitación y equipamiento a instituciones de seguridad y justicia de Querétaro, con 4 mil 732 participantes, incluidos mil 714 de la fiscalía estatal.

Por otra parte, Ronald Johnson celebró el despliegue de nuestro país de elementos navales, vehículos y drones para reforzar la seguridad en la frontera. El embajador estadounidense reconoció la cooperación entre ambos países para fortalecer la seguridad en ambos lados de la frontera.

"Al trabajar en estrecha coordinación, estamos dificultando las operaciones de los cárteles, las organizaciones terroristas y los traficantes de persona", dijo.

Señaló que estás acciones forman parte de una cooperación fronteriza más amplia "que ha contribuido a que nuestra frontera sea la más segura de la historia".