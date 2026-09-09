Ensaya la Marina para el desfile patrio

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CIUDAD DE MÉXICO.- Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) realizaron el pase de revista al contingente que va a participar en el desfile con motivo del 216 aniversario de la Independencia de México, el 16 de septiembre, partiendo de la plancha del Zócalo capitalino a las inmediaciones del Auditorio Nacional.

En las instalaciones del Autódromo Hermanos Rodríguez realizaron la práctica tres mil 156 navales, de ellos 30% son mujeres.

El desfile está conformado por 79 vehículos, 20 unidades temáticas, siete embarcaciones, 20 caninos, ocho aeronaves, de estas cinco son Texan 3 Mi17. El comandante de la columna es el vicealmirante Ernesto González Archundia.

El desfile inicia con una vanguardia de motocicletas, para dar paso a la Bandera monumental, a las escuelas navales, fuerzas especiales que cumplieron 25 años, elementos de sanidad, banda de guerra, banda de música, jefatura de operaciones navales, aviación naval que en este año conmemora 100 años de su creación.

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Por primera ocasión se van a mostrar vehículos aéreos no tripulados del Instituto de Investigación y Desarrollo Tecnológico de la Armada de México.

En un carro temático se mostrarán los sistemas de navegación integral y un radar de superficie, en otra unidad, equipos para apoyar a los barcos.