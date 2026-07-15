Camioneta, destrozada tras choque en Sierra Leona

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Un fuerte accidente vial se registró en el cruce de la avenida Sierra Leona y Camino a la Presa, al poniente de la capital potosina, donde una camioneta resultó con severos daños materiales tras el impacto.

De acuerdo con los primeros reportes, el percance ocurrió en el semáforo ubicado en dicha intersección. A consecuencia del choque, uno de los vehículos involucrados quedó prácticamente destrozado, lo que generó la movilización de cuerpos de emergencia y corporaciones de seguridad.

Elementos de auxilio acudieron al lugar para atender la situación, mientras agentes de tránsito realizaron labores para controlar la circulación y evitar nuevos incidentes en la zona.

Hasta el momento, las autoridades no han informado de manera oficial si hubo personas lesionadas como resultado del accidente.

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Las causas del percance aún no han sido dadas a conocer y serán determinadas por las autoridades correspondientes. Entretanto, se recomienda a los automovilistas extremar precauciones al circular por ese sector de la ciudad.