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EU pide confiscar al "Mayo" 15 mmdd

Se declaró culpable de delitos relacionados con el narcotráfico y delincuencia organizada

Por EFE

Julio 14, 2026 03:00 a.m.
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EU pide confiscar al "Mayo" 15 mmdd
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      Nueva York.- La Fiscalía federal de Estados Unidos pidió este lunes a un juez de Nueva York que ordene el decomiso de 15.000 millones de dólares al narcotraficante mexicano Ismael ´El Mayo´ Zambada tras su declaración de culpabilidad.

      Según la moción dirigida en una carta al juez del caso, Brian M. Cogan, a la que tuvo acceso EFE, la Fiscalía solicita una sentencia de cadena perpetua y esa confiscación multimillonaria, "como fue acordado en la declaración de culpabilidad".

      Zambada, de 76 años y considerado durante décadas uno de los principales líderes del Cartel de Sinaloa, se declaró culpable en agosto de 2025 de diversos delitos relacionados con narcotráfico y delincuencia organizada, y recibirá su sentencia el próximo 20 de julio.

      "Sería difícil exagerar la magnitud de los crímenes del acusado y la escala de la corrupción, violencia y otros males que propagó por México, EU y el mundo", indica la carta, que lo describe como uno de los narcos "más prolíficos y poderosos".

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      Las autoridades, por otra parte, expresaron desacuerdo con una reciente petición de El Mayo para no ser enviado a una cárcel de máxima seguridad y que se garantice la atención a su estado de salud durante el cumplimiento de la condena.

      La Fiscalía indicó que "no objeta a que el tribunal considere las condiciones médicas del acusado al decidir una recomendación" para su confinamiento, pero pide reconocer "los riesgos serios de seguridad que representa", y advierte de que las cárceles propuestas por su defensa "pueden no ser apropiadas".

      Agrega que El Mayo sigue teniendo contactos "leales", incluyendo uno de sus hijos que lidera una facción del Cartel de Sinaloa, al que no menciona por nombre, y señala que hay "riesgo sustancial" de que este pueda seguir dirigiendo el grupo desde la cárcel en el futuro.

      El otro cofundador del Cartel de Sinaloa, Joaquín ´El Chapo´ Guzmán, recibió una orden de decomiso de 12.600 millones que reflejaba las ganancias del grupo bajo su liderazgo conjunto, y la nueva cifra refleja un monto adicional por el "reinado" de ´El Mayo´, detalla la carta.

      Según un informe de la organización International Crisis Group (ICG) ´La guerra de los herederos en Sinaloa: combatir el crimen en México bajo presión en EE.UU´, la crisis de violencia no se ha disipado, sino que se ha "transformado" y desplazado a las zonas más rurales, en medio del fuerte despliegue militar del Ejecutivo.

       La actual guerra interna entre facciones del histórico Cártel de Sinaloa no ha supuesto un freno en los envíos de fentanilo a Estados Unidos, mientras que la violencia en ese estado mexicano, con más de 3.000 muertos en dos años, sigue vigente pese al despliegue militar del Gobierno federal.

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